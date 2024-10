Mercato auto usate in calo: agosto 2024 segna un -4,7%

Agosto di quest’anno ha portato brutte notizie per il mercato delle auto usate in Italia. Secondo l’ultimo rapporto di UNRAE, i trasferimenti di proprietà sono scesi del 4,7% rispetto all’agosto 2023. Questi sono passati precisamente da 301.113 a 287.100, non un calo da poco. Tale dato diventa ancora più preoccupante se confrontato con lo stesso periodo del 2019. Il ribasso in tal caso arriva a 9,6%. Ma cosa ha spinto questa diminuzione?

Il rapporto mostra che i trasferimenti netti hanno subito un calo del 3,3%, mentre le minivolture hanno perso un 6,7%. La domanda sorge spontanea: il mercato delle auto usate sta attraversando una crisi più profonda del previsto? Il diesel rimane comunque in testa tra le preferenze. C’è stato un calo del 3,1% rispetto al 2023, con una quota di mercato del 46,9%, ma continua ad essere al top. Seguono le auto a benzina con il 37,2% e le ibride che guadagnano terreno con il 7,4%. Tuttavia, le auto a GPL e metano restano poco diffuse, mentre le elettriche pure e le plug-in pesano ancora poco, con quote rispettivamente dello 0,8% e 0,9%.

Auto più giovani e flessioni regionali

Anche l’età media delle vetture ha un ruolo cruciale. Il rapporto evidenzia che il 49,9% delle auto trasferite ha oltre 10 anni di vita, ma la quota di vetture più giovani, soprattutto quelle con meno di 4 anni, è scesa al 21,4% rispetto ai mesi precedenti. Un altro segnale di difficoltà? Nonostante ciò, la Lombardia continua a dominare con il 13% dei trasferimenti netti, seguita da Sicilia e Lazio.

Anche nel segmento delle minivolture, cioè i passaggi di proprietà tra operatori professionali, il diesel continua a perdere terreno, fermandosi al 49,4%. Le auto a benzina rappresentano il 30,1%, mentre le ibride guadagnano con una quota del 9,9%. Il mercato sta forse cambiando direzione? La situazione del mercato delle auto usate ad agosto 2024 suggerisce un rallentamento. Le vetture più giovani crescono, ma le difficoltà economiche e l’evoluzione delle preferenze dei consumatori stanno influenzando il settore. Sembra che il mercato automobilistico in tutte le sue sfaccettature stia attraversando non pochi problemi.