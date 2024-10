L’attesa è finita: la Jeep Avenger 4xe è disponibile per gli ordini in Europa, portando una ventata di innovazione nel mondo dei B-SUV. Questo modello non è solo una novità per il marchio Jeep ma un ulteriore passo verso una mobilità elettrificata che non rinuncia all’essenza del brand. Eric Laforge, responsabile Jeep per l’area Enlarged Europe, ha espresso entusiasmo per questa nuova proposta. Secondo lui, la Avenger 4xe combina tecnologia avanzata e spirito avventuroso, mantenendo il marchio fedele alle sue radici senza sacrificare le capacità off-road che l’hanno reso leggendario.

La Avenger 4xe è davvero un “vero” 4×4? Jeep ha progettato questo modello con un motore ibrido che unisce un propulsore turbo da 1.2 litri e due motori elettrici. Uno è posto all’anteriore e uno al posteriore, per garantire una trazione integrale. La velocità massima della Jeep è inoltre di 194 km/h. L’accelerazione? Va da 0 a 100 km/h avviene in 9,5 secondi. La vera novità, però, risiede nella sospensione Multilink a quattro bracci e mezzo e nella posizione del secondo motore elettrico al posteriore. Sono caratteristiche che migliorano le capacità off-road senza compromessi. Secondo alcuni esperti, questa innovazione potrebbe essere adottata da altri modelli Stellantis in futuro. A tal proposito però non ci sono conferme ufficiali.

The North Face Edition: la Jeep solo per veri esploratori

Tra le novità, spicca la Jeep The North Face Edition, pensata per chi cerca una connessione con la natura. Prodotta in soli 4.806 esemplari, un omaggio all’altitudine del Monte Bianco, la The North Face Edition si distingue per i suoi colori ispirati a scenari naturali come Storm, Volcano e Snow. Ogni dettaglio richiama l’avventura, dai cerchi da 17 pollici al kit speciale, completo di tenda e borsone, nei toni del Summit Gold. La collaborazione con The North Face offre uno stile esclusivo che si fonde con il meglio della tradizione off-road Jeep.

Il prezzo della Jeep Avenger 4xe parte da 31.950 euro per la versione base Upland, mentre la The North Face Edition è disponibile a partire da 37.950 euro. Con una rata mensile di 149 euro, Jeep apre la strada a un’avventura che punta a unire la sostenibilità alle elevate prestazioni off-road. Entro la primavera del prossimo anno, le prime consegne raggiungeranno i clienti in Europa. Vi intriga?