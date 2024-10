Sta per arrivare un nuovo aggiornamento per Telegram. Quest’ultimo ha l’obiettivo di introdurre nuove funzionalità utili, il cui è obiettivo è di rendere la piattaforma sempre più interattiva. In particolare, con quest’ultimo aggiornamento, Telegram offre alle aziende la possibilità di sfruttare la piattaforma per verificare il numero di telefono dei loro utenti. Un’opzione veloce, oltre che economicamente vantaggiosa per tutte le aziende. Al momento, quest’ultime investono grandi cifre per verificare i numeri e confermare l’identità dei propri utenti. Con l’opzione offerta da Telegram la procedura diventa molto più economica e semplice.

Telegram: aggiornate le procedure di verifica

Secondo quanto riportato gli utenti che procederanno con la procedura di verifica riceveranno un codice apposito in una chat all’interno della piattaforma. Telegram offre la possibilità di copiare il codice con un solo click. Tale procedimento richiederà per le aziende un costo di 0,01 dollari per ogni utente verificato. Secondo quanto riportato da Telegram si tratta di una cifra 50 volte più bassa di quello che viene richiesto dalle piattaforme basate su SMS.

Tale opzione è solo una delle novità in arrivo sulla piattaforma con il nuovo aggiornamento. Tra le opzioni disponibili c’è la possibilità di inviare regali ad altri utenti tramite la piattaforma. Ciò sarà possibile grazie a Telegram Stars. Insieme ai regali sono uniti anche immagini animate e una serie di messaggi personalizzati. Gli utenti che ricevono un regalo possono visualizzarli nell’apposita sezione dedicata. La scheda è stata definita Regali ed è disponibile per ogni profilo. In alternativa, sarà possibile scartarlo per ottenere alcune delle sue stelle, che saranno poi spendibili per altre attività, compreso l’acquisto di altri regali.

Inoltre, verrà introdotta una nuova interfaccia dedicata alle videochiamate sui dispositivi iOS. In questo caso, Telegram prevede l’aumento delle prestazioni sulla piattaforma, migliorando anche la durata della batteria dei dispositivi. Nell’aggiornamento sono comprese anche nuove opzioni che permettono agli utenti di segnalare gli abusi presenti su Telegram.