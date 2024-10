La Hyundai Kona ha ottenuto un grande successo tra il pubblico. Proprio per questo l’azienda coreana ha deciso di sorprendere i clienti giapponesi con una versione speciale ed esclusiva del crossover. Si tratta della Hyundai Kona Mauna Loa, realizzata in edizione limitata. Nel dettaglio, verranno prodotti solo 30 esemplari. Tale edizione si ispira al famoso vulcano Mauna Loa, situato alle Hawaii, simbolo di potenza e avventura.

Hyundai Kona Mauna Loa: i dettagli sull’edizione limitata

La nuova vettura presenta un motore elettrico da 150kW (204CV). La sua batteria, invece, è da 64,8kWh. Dettaglio che garantisce una mobilità sostenibile senza rinunciare alla potenza. Per quanto riguarda l’estetica, la Hyundai Kona Mauna Loa presenta una colorazione esclusiva in “Mirage Green”. Paraurti, calandra e minigonne laterali sono rifiniti in nero, con una speciale vernice antigraffio che ne incrementa la robustezza. I cerchi sono neri opachi e da 16 pollici. Il contrasto tra il verde e il nero ricorda un’estetica vintage, dando alla Hyundai Kona Mauna Loa un aspetto che ricorda i modelli fuoristrada degli anni ’90. E non è tutto.

Gli interni riflettono la filosofia outdoor di questa edizione speciale. La colorazione Mirage Green è ripresa nell’abitacolo, abbinata a dettagli in giallo fluo che aggiungono vivacità. Per garantire funzionalità anche in condizioni estreme, la Kona Mauna Loa è dotata di tappetini in gomma. Anche se pensata per l’avventura, Hyundai ha scelto rivestimenti in pelle per i sedili, una scelta che dona un tocco di lusso. Tra gli accessori inclusi, vi sono uno sgabello pieghevole e un set di box di carico per riporre vari oggetti. Per migliorare la praticità, il modello è dotato anche di un portapacchi pensato per chi trasporta attrezzature da campeggio o escursioni.

Hyundai ha fissato il prezzo di vendita per tale versione limitata. Al momento si parla di 4.950.000 yen, equivalenti a circa 30.000 euro. Un costo che rende la vettura un’opzione attraente e unica per il mercato giapponese.