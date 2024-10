Vodafone: un mese gratis per le Silver fino a 200 GB

Sono diversi gli utenti che si sono ritrovati in ogni caso a cambiare gestore, indipendentemente dalla ragione che ha portato a questa scelta. Purtroppo diverse soluzioni mobili tendono a cambiare prezzo ed è per questo motivo che le persone migrano verso altri provider spesso più convenienti. Oggi c’è da segnalare il ritorno in scena del migliore in assoluto, ovvero Vodafone, che porta di nuovo a disposizione dei suoi utenti le migliori due offerte del periodo: le Silver.

Vodafone Silver 100: 100 GB a 7,99€ al mese

L’offerta Silver 100 è la soluzione più economica, con un costo mensile di 7,99€. Include minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi in Italia, così da chiamare senza preoccupazioni, e 100 GB di internet in 4G. Questa proposta è perfetta per chi usa lo smartphone per navigare sui social, guardare video e chattare, mantenendo il budget sotto controllo.

Vodafone Silver 150: 150 GB per chi ha bisogno di più dati

Per chi necessita di più traffico dati, Vodafone propone Silver 150 a 9,99€ al mese. Anche qui i minuti sono illimitati verso tutti, mentre il traffico dati arriva a 150 GB in 4G. È l’offerta ideale per chi trascorre molto tempo online, guarda contenuti in streaming o utilizza il telefono per lavorare e non vuole rischiare di terminare i giga.

A chi sono rivolte queste offerte?

Le offerte Silver 100 e Silver 150 sono riservate a nuovi clienti che passano a Vodafone da Iliad o da operatori virtuali. Con queste promozioni, Vodafone punta a offrire una rete veloce e affidabile per restare sempre connessi, garantendo una buona combinazione di minuti illimitati e un’ampia quantità di giga a un prezzo competitivo.

Sia Silver 100 che Silver 150 possono inoltre beneficiare di un upgrade di contenuti per quanto riguarda i giga. Chi sceglie infatti il servizio di ricarica automatica SmartPay, può introdurre altri 50 giga in ognuna delle due soluzioni.