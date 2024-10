Google punta a una svolta nella durata degli aggiornamenti per Android. Propone infatti sette anni di supporto software per gli smartphone. Se ciò divenisse comune, sarebbe una rivoluzione per la longevità dei dispositivi. Specialmente considerando che oggi molti smartphone costosi rischiano di diventare rapidamente obsoleti. Al momento, Il Gigante di Mountain View offre sette anni di aggiornamenti con la linea Pixel 8 e Pixel9, seguita da alcuni modelli di Samsung come il GalaxyS24. In base alle dichiarazioni di Android Authority, l’iniziativa è parte del programma “Longevity GRF” (Google Requirement Freeze). Un piano che richiede supporto da parte dei principali produttori e fornitori di componenti per poter mantenere i telefoni aggiornati più a lungo.

Android: l’ impatto sugli smartphone futuri e sui consumatori

L’aggiornamento del sistema operativo non si limita solo alle nuove funzionalità. Uno dei principali vantaggi è la sicurezza. Infatti aggiornamenti costanti proteggono gli utenti da minacce informatiche in costante aumento. Per ottenere questa longevità, il sistema prevede di aggiornare il kernel Linux del sistema operativo ogni tre anni. Assicurando così che i telefoni rimangano performanti e sicuri. Il supporto a lungo termine potrebbe richiedere anche hardware compatibili con l’ultimo processore Snapdragon 8 Elite di Qualcomm. In quale stato progettato progettato proprio per supportare questa estensione di aggiornamenti.

Il nuovo processore Snapdragon8Elite sarà tra i primi a poter beneficiare del progetto. Mentre i modelli di punta di marchi come Xiaomi, Oppo, Vivo e Sony potrebbero essere i prossimi a ricevere sette anni di aggiornamenti. Tale innovazione potrebbe coinvolgere i telefoni di fascia alta. Ma anche quelli di fascia media ed economica, che rappresentano la maggioranza del mercato. Google sta quindi cercando di convincere i produttori a uniformarsi, creando così un’esperienza utente migliore e più durevole.

Insomma, l’ iniziativa si rivela particolarmente interessante per i consumatori che desiderano dispositivi più longevi senza rinunciare a nuove funzioni e sicurezza. Questa spinta per estendere la vita dei prodotti tecnologici è in linea con le nuove esigenze dei consumatori. I quali preferiscono investire in smartphone aggiornabili, in grado di rimanere competitivi anche a distanza di anni dall’acquisto.