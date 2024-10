Gli operatori telefonici presenti sul territorio italiano propongono spesso tante promozioni di rilievo, ma ce n’è una che le supera tutte. Ci stiamo riferendo alla super promozione resa disponibile da tempo dal noto operatore telefonico virtuale Kena Mobile. Quest’ultimo, in particolare, sta dando la possibilità agli utenti di ricevere ben 100 GB di traffico dati extra in maniera totalmente gratuita scegliendo un particolare metodo di pagamento. Questa promozione sarebbe dovuta terminare qualche giorno fa, ma ora l’operatore virtuale ha prorogato la sua disponibilità.

Kena Mobile proroga la super promo con 100 GB di traffico dati extra gratis

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha deciso di prorogare la disponibilità di una delle sue super promozioni di sempre. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla promo che permette di ricevere ogni mese fino a ben 100 GB di traffico dati extra In maniera totalmente gratuita. Tuttavia, potranno accedere a questa promo solo gli utenti che sceglieranno un particolare tipo di pagamento.

In particolare, la promozione sarà utilizzabile da tutti gli utenti che sceglieranno come metodo di pagamento quello di Ricarica Automatica, ovvero quello automatico, pagando tramite carta di credito, prepagata o debito. Secondo quanto è stato riportato la promo in questione sarà ora disponibile per un altro mesetto. Gli utenti potranno infatti utilizzarla almeno fino ai primi giorni di dicembre 2024.

Tuttavia, la promozione non sarà compatibile con tutte le offerte proposte dall’operatore, ma soltanto con quelle offerte che hanno un costo superiore ai 4,99 euro al mese. La promo sarà comunque sfruttabile da tutti i clienti di Kena Mobile, sia da chi è già cliente sia dai nuovi clienti dell’operatore. Tra le offerte compatibili, c’è ad esempio l’offerta Kena 6,99 130 GB. Con la promo di Ricarica Automatica, gli utenti potranno arrivare ad utilizzare ogni mese fino ad addirittura 230 GB di traffico dati ogni mese, sempre allo stesso costo iniziale dell’offerta.