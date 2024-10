PosteMobile, il servizio di telefonia di Poste Italiane, introduce l’offerta “TUA 600″. Quest’ ultima è stata pensata per chi desidera una tariffa mobile adattabile alle proprie necessità. Con “TUA600” si ottengono 600 minuti per chiamare tutti i numeri nazionali e 600 SMS mensili verso qualsiasi operatore. Tutto ciò al costo di 14€ al mese, attualmente in promozione (invece di 16€). Questa proposta si distingue per la sua flessibilità. Infatti, è possibile aggiungere opzioni extra, come pacchetti internet o minuti e SMS supplementari, in base all’uso effettivo. L’offerta può essere configurata comodamente attraverso il sito di PosteMobile. Su cui è possibile anche trovare l’ufficio postale più vicino per ulteriori informazioni e supporto.

Condizioni di attivazione e servizi aggiuntivi di PosteMobile TUA 600

Oltre al piano base, i clienti possono arricchire la promo con diversi extra. Ad esempio, è disponibile l’opzione “1GB Plus“, che offre un gigabyte di internet in più al costo di 2€ al mese. Oppure l’opzione “2GB Plus” per un totale di due gigabyte al costo di 4€ mensili. Per chi necessita di più minuti e messaggi verso specifici numeri PosteMobile, ci sono le opzioni “CON TE New” e “CON NOI”. La prima consente di aggiungere minuti e SMS illimitati verso un numero PosteMobile preferito per 2€ al mese. Mentre la seconda estende questa possibilità a tutti i numeri per 4€. Le condizioni e i dettagli completi dell’offerta sono disponibili online. Insieme alla documentazione contrattuale e alle informazioni sui diritti degli utenti, comprese le agevolazioni per le persone con disabilità.

Per chi desidera aderire all’offerta, PosteMobile ha reso disponibili tutte le informazioni e le modalità di attivazione sul proprio portale. L’azienda è controllata da PostePay S.p.A. ed è supervisionata da Poste Italiane. Essa è quindi autorizzata a fornire servizi di telecomunicazione e garantisce trasparenza tariffaria e contrattuale. La promozione “TUA 600” è stata pensata non solo per i privati, ma anche per professionisti e aziende alla ricerca di soluzioni semplici e convenienti. In più, sul sito è possibile consultare la sezione dedicata alla trasparenza tecnica e alle modalità di reclamo e recesso. Questa iniziativa rappresenta un nuovo passo di Poste Italiane nel rendere la telefonia mobile accessibile. Ma soprattutto flessibile e in linea con le esigenze di un’ampia tipologia di utenti.