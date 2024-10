Opel e l’elettrificazione: Mild Hybrid al centro della strategia

Opel sta rivoluzionando la sua gamma verso l’elettrificazione. La casa punta tutto sulle nuove motorizzazioni Mild Hybrid a 48 V. Da modelli iconici come la Corsa e la Astra fino ai recenti Mokka e Grandland, senza tralasciare il nuovo Frontera, l’offerta è ampia e in crescita. Ma in cosa consiste esattamente questo ibrido leggero? È una vera alternativa alle tradizionali motorizzazioni?

Il propulsore? Il collaudato motore 3 cilindri turbo-benzina da 1,2 litri, disponibile in due versioni, da 100 o 136 CV. Esso è anche dotato di omologazione Euro 6e. Accoppiato a un cambio automatico a sei rapporti, include un piccolo motore elettrico sincrono da 29 CV oltre che un inverter DC integrato. Tale combinazione permette di ottimizzare le prestazioni riducendo consumi ed emissioni. Opel parla di una riduzione delle emissioni di CO₂ fino al 18% rispetto ai modelli tradizionali. Questo è il caso della Corsa Hybrid.

Autonomia e consumi ridotti con le nuove proposte Opel

Come funziona la guida in città con questa tecnologia? Opel ha studiato il sistema attentamente. Lo ha progettato in modo che, nelle fasi di accelerazione o di partenza, il motore elettrico supporti quello a benzina. La batteria da 432 Wh si ricarica invece grazie al recupero di energia durante la frenata. Grazie a questo sistema, le vetture Opel possono viaggiare in modalità puramente elettrica per brevi tratti a basse velocità. Così abbassano i consumi soprattutto in ambito urbano. Secondo Opel fino al 50% del tempo di guida in città può essere percorso in elettrico.

Una particolarità è il display digitale della velocità, che cambia colore per dare indicazioni. Esso è bianco quando il motore a benzina è acceso, blu in modalità elettrica. Le informazioni sul flusso energetico tra motore e batteria vengono presentate in tal modo molto chiaramente. Questa tecnologia aiuta chi guida a monitorare l’utilizzo ottimale del veicolo. Opel offre poi tre modalità di guida. Abbiamo la Eco, Normal e Sport. In modalità Sport, il motore a benzina resta sempre acceso. Nel caso del nuovo Frontera Hybrid, equipaggiato con il motore da 100 CV, la versione ibrida è disponibile a partire da 24.500 euro. Attraverso questa diversificazione ed elettrificazione, oltre che alle migliorie, è evidente che Opel vuole offrire non solo modelli efficienti, ma anche una guida sostenibile.