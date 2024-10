Nuova Lancia Gamma 2026: un’icona che rinasce

Dopo la nuova Ypsilon, sarà la Gamma a segnare la svolta per il rilancio di Lancia. Ma cosa rende speciale questo modello? Come ha dichiarato il CEO Luca Napolitano, la Gamma sarà un’auto di prestigio. Essa è stata pensata per portare il marchio a un nuovo livello. Interamente disegnata, progettata e sviluppata in Italia, la Gamma verrà prodotta nello stabilimento di Melfi a partire dal 2026.

Lancia ha già condiviso un teaser, che rivela una piccola porzione del posteriore dell’auto, caratterizzata da un design audace e moderno. Diversa dalla classica berlina, questa nuova fastback esibisce linee scolpite e sottili strisce LED sul portellone, in contrasto con i fari rotondi della Ypsilon. Perché questa scelta stilistica? Lancia vuole creare una vettura dall’estetica dinamica e contemporanea, che catturi l’attenzione pur mantenendo l’eleganza che da sempre contraddistingue il marchio. La sua proposta vuole adattarsi alla modernità e all’esigenza di auto sempre più eco ed affascinanti.

Tecnologia e elettrificazione per la prossima Lancia

La nuova Lancia Gamma si baserà sulla piattaforma STLA Medium del gruppo Stellantis, già adottata da modelli come la Peugeot 3008 e 5008. Questa piattaforma multi-energia suggerisce che la Gamma avrà probabilmente una versione elettrica come pure opzioni ibride. Potrebbe davvero essere così? Per dare una risposta dovremmo attendere.

Per la versione elettrica, si ipotizza che la Gamma condivida alcuni dei powertrain della Peugeot e-3008, con una batteria da 98 kWh capace di raggiungere circa 700 km di autonomia WLTP. Questo consentirebbe alla Lancia di offrire un veicolo competitivo sul fronte dell’efficienza energetica, perfetto per lunghi viaggi e per la città. Inoltre, con una configurazione a doppio motore elettrico, la Gamma potrebbe riportare in casa Lancia la trazione integrale dopo molti anni di assenza. Riuscirà la nuova Gamma a riconquistare il pubblico con il suo fascino italiano e l’innovazione tecnica? Gli indizi suggeriscono un’auto tecnologicamente avanzata e di carattere, pronta a posizionarsi come un’ammiraglia degna del prestigio del marchio Lancia. Conquisterà come le sue versioni passate?