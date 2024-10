La RS 5 Avant è il nuovo modello della casa automobilistica dei Quattro Anelli che andrà ad inserirsi nella nuova generazione di Audi A5. Non a caso, stiamo parlando di un modello dal look inevitabilmente sportivo che sarà al fianco delle versioni berlina e station wagon. Non dimentichiamo che queste due versioni hanno fatto il loro debutto sul mercato automobilistico già la scorsa estate.

L’arrivo dell’Audi RS 5 Avant non potrà che stupire i tantissimi appassionati del brand tedesco grazie ad un look decisamente sportivo e aggressivo. Oggi abbiamo l’opportunità di scoprire insieme alcuni dettagli grazie ad un muletto che è stato immortalato durante alcuni test. Vediamoli insieme.

Audi RS 5 Avant: diffuse alcune foto spia

Chi non è curioso di sapere quali caratteristiche andranno a contraddistinguere la RS 5 Avant, versione più sportiva della gamma? Nonostante non ci siamo immagini e dettagli ufficiali da parte della casa costruttrice, alcune foto scattate durante le sessioni di test della vettura ci consentono di avere un’idea più o meno chiara.

Nonostante alla base della RS 5 Avant ci sia la nuova Audi A5 Avant, il costruttore ha deciso di lavorare ai dettagli al fine di attribuire un look decisamente più aggressivo. Non manca, infatti, la presenza di un nuovo paraurti che si contraddistingue grazie ad alcune prese d’aria di grandi dimensioni. Catturano senza dubbio l’attenzione i cerchi in lega di grandi dimensioni e i gruppi ottici presenti al posteriore.

Per quanto riguarda gli interni, sono pochi i dettagli dell’abitacolo visibili. Naturalmente, trattandosi di una versione sportiva non mancheranno certamente sedili e volante che richiamano un look innovativo.

Pochi dettagli anche dal punto di vista delle specifiche tecniche, anche se sappiamo che il veicolo monterà un sistema plug-in, con motore V6 abbinato ad un’unità elettrica. In attesa del debutto, previsto per il 2025, non ci resta che attendere ulteriori novità.