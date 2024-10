TSMC in Arizona: la fabbrica rivoluziona la produzione di semiconduttori

Il nuovo stabilimento di TSMC a Phoenix, Arizona, ha raggiunto un traguardo straordinario: una resa produttiva del 4% superiore rispetto agli impianti di Taiwan. Questo dato, riportato dal presidente di TSMC USA, Rick Cassidy, è particolarmente significativo perché rappresenta una svolta nella produzione di semiconduttori. Da sempre, infatti, TSMC ha destinato le sue strutture più avanzate esclusivamente a Taiwan. Per gli Stati Uniti, questo successo è simbolo di una politica industriale che mira a rilanciare la produzione nazionale di chip grazie al CHIPS Act, con il quale Washington ha stanziato 6,6 miliardi di dollari per finanziare progetti strategici nel settore tecnologico.

Chip per Apple e AMD: un successo che spinge l’innovazione americana TSMC

Le difficoltà iniziali non sono mancate. TSMC ha affrontato ritardi a causa di differenze nelle pratiche lavorative e nelle abitudini culturali. Tuttavia, queste sfide sembrano essere state superate, come confermato dal CEO, C.C. Wei, il quale ha annunciato che la produzione di chip a 4nm è avviata con ottimi risultati e una resa “molto soddisfacente”. È stato confermato, inoltre, che la fabbrica produrrà i chip A16 Bionic per Apple, destinati agli ultimi iPhone, e i chip AI per HPC di AMD. In tal modo ampliala capacità di produzione nazionale per i grandi nomi della tecnologia americana. Sebbene gli analisti stimino che gli stabilimenti oltreoceano di TSMC rappresenteranno solo il 10% della produzione totale, questo primo passo in Arizona è un segnale importante.

Con la stabilità regionale sotto pressione, soprattutto in Asia, il nuovo impianto di TSMC è un passo avanti nella diversificazione della catena di approvvigionamento dei semiconduttori. Non è forse questo l’obiettivo che gli Stati Uniti desiderano raggiungere per la sicurezza tecnologica? TSMC, che oggi conta solo due fabbriche negli Stati Uniti, potrebbe aumentare la sua presenza fino a sei strutture. Questo la renderebbe ancora più competitiva nel contesto globale. La Casa Bianca potrebbe quindi essere incentivata a fornire ulteriori fondi per accelerare la produzione interna. In un momento di crescente domanda di semiconduttori, questa espansione non è solo un successo industriale ma anche un passo strategico. TSMC, già leader mondiale, sta contribuendo alla sicurezza tecnologica degli Stati Uniti e portando l’industria dei semiconduttori americana verso nuovi traguardi.