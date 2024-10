Apple annuncia una serie di aggiornamenti importanti per la linea Mac, dando appuntamento agli utenti a partire da questo ottobre. Ad anticipare le novità è Greg Joswiak, vicepresidente senior per il marketing globale. Egli ha infatti pubblicato un post sulla piattaforma X per creare curiosità, lasciando intendere che una nuova serie di computer è pronta per il lancio. La frase “Mac your calendars!” lascia pochi dubbi sul contenuto delle sorprese in arrivo. La casa di Cupertino sembra intenzionata a svelare i suoi ultimi dispositivi senza il tradizionale evento dedicato. Ma preferendo invece annunciare le novità con comunicati stampa giornalieri, un metodo che aveva già adottato in passato.

Apple: previsioni su Mac Mini e MacBook Pro, memoria potenziata e USB-C

Secondo alcune indiscrezioni, Apple avrebbe già contattato influencer e giornalisti. Invitandoli tutti a testare i nuovi dispositivi a Los Angeles e forse anche a Londra. Proprio per garantire una copertura globale degli aggiornamenti. Tra i prodotti più attesi, emergono i nuovi modelli di MacBook, iMac e Mac Mini, dotati di processori M4. I quali promettono prestazioni elevate e una gestione energetica migliorata. I nuovi chip, che hanno debuttato sugli iPad Pro solo pochi mesi fa, rappresentano l’evoluzione delle architetture precedenti. In più sembra siano destinati a rinnovare completamente la tecnologia dei device Apple.

Oltre ai nuovi processori, gli aggiornamenti includono importanti miglioramenti per MacBook Pro, Mac Mini e iMac. I modelli base del MacBookPro e dell’iMac dovrebbero partire con almeno 16GB di memoria unificata. Offrendo un’ espansione fino a 32GB, garantendo così prestazioni ottimizzate anche nelle attività più complesse. L’introduzione del Wi-Fi7 promette velocità fino a 46Gbps. Superando di gran lunga il Wi-Fi 6E e aprendo a nuove possibilità di connessione.

Un’importante novità riguarda il Mac Mini, per il quale si prevede un importante restyling. Dopo 14 anni di quasi invariabilità, il design infatti potrebbe essere reso più compatto. Sono previste dimensioni paragonabili a quelle di una Apple TV e una configurazione basata su USB-C. Il nuovo MacBook Pro sarà dotato di tre porte Thunderbolt situate sul lato sinistro. Mentre l’iMac potrebbe incrementarle da due a quattro per i modelli di fascia alta. Anche gli accessori Magic di Apple, Magic-Mouse, Magic-Keyboard e Magic-Trackpad, saranno rinnovati con l’aggiunta di connettori USB-C. Rispondendo così alle recenti normative europee in tema di uniformità dei caricabatterie.