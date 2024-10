Al giorno d’oggi, scegliere una promozione ad attivare sul proprio numero di telefono e senza alcun dubbio una decisione da prendere in modo accurato e ragionato, il numero di promozioni al quale attingere è davvero ampio e ogni offerta garantisce delle caratteristiche diverse in base al tipo di cliente, al quale far riferimento.

Indubbiamente, un operatore che non va trascurato in questo contesto, è il provider italiano ho. Mobile, Quest’ultimo infatti ogni mese garantisce ai propri clienti un catalogo aggiornato con offerte decisamente competitive dal momento che offrono tutto il necessario per un’esperienza d’uso completa e appagante ad un prezzo competitivo è abbastanza ridotto, in modo da venire incontro alle necessità di ogni tipologia di utente.

Il provider recentemente ha deciso di lanciare una promo in grado di accontentare chiunque, quest’ultima infatti offre giga, minuti ed SMS connettività 5G a meno di 10 € al mese, scopriamo insieme tutti i dettagli.

La promo a meno di dieci euro al mese

La promozione in questione garantisce a 9,99 € al mese ben 200 GB di traffico dati in connettività 5G accompagnati da minuti ed SMS limitati verso tutti, il prezzo di attivazione equivale a 2,99 € ma solo in caso di portabilità da un operatore virtuale specifico presente all’interno di un elenco indicato sul sito ufficiale dell’operatore, in caso contrario quest’ultimo salirà a 29,90 €, dunque se decidete di attivare questa promozione, informatemi bene sull’operatore di provenienza prima di procedere onde evitare di vanificare tutta la convenienza dell’offerta.

Ecco l’elenco ufficiale degli operatori supportati dalla promozione, controllate di avere attualmente uno di questi: Iliad, Fastweb, Coop Voce, Daily, Poste Mobile, Kena, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, Withu, Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Élite Mobile, Italia Power, Conexo Technologies, 2appy Afinna One, Digi, Enegan, Feder.