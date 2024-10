Kena Mobile ha reso disponibile per tutti i suoi nuovi utenti una promo davvero super. Si tratta di Kena 4,99 Flash 10. Inizialmente la promo doveva essere disponibile fino al 22 ottobre. Eppure, qualche giorno fa, l’operatore ha deciso di prorogare la scadenza. Ora i nuovi utenti avranno la possibilità di attivarla fino al 29 ottobre. Ciò salvo ulteriori cambiamenti comunicati da Kena. Scopriamo i dettagli dell’offerta e come attivarla prima della scadenza.

Kena Mobile: imperdibile promo a meno di 5 euro al mese

L’offerta mette a disposizione degli utenti minuti illimitati, 200 SMS e 10 GB in 4G. Come suggerito dal nome, il prezzo mensile della promo è di 4,99 euro. È importate ricordare che l’offerta Kena 4,99 Flash 10 è attivabile solo online. Nello specifico, non è disponibile nella homepage dell’operatore, ma solo sull’apposita pagina dedicata.

Per sottoscrivere la promo i nuovi utenti possono sia attivare un nuovo numero di telefono che richiedere la portabilità del proprio. Inoltre, è importante che i clienti provengano da alcuni gestori designati. Tra cui Iliad, PosteMobile ed altri operatori virtuali. La lista completa è disponibile sul sito web ufficiale di Kena Mobile nella pagina dedicata all’offerta. È importante però sottolineare che sono esclusi due operatori. Ovvero, si tratta di Very Mobile e ho. Mobile.

Kena Mobile permette agli utenti di accedere ad una promo ricca di vantaggi. Se si procede con l’attivazione è utile sapere che il costo di attivazione e quello della nuova scheda SIM dell’operatore sono completamente gratuiti. Ciò significa che i nuovi clienti dovranno solo pagare la prima ricarica necessaria per il costo del pagamento anticipato del primo mese. Quest’ultimo è pari a 5 euro di cui 0,01 centesimi rimarranno sulla SIM come credito residuo. Si tratta di un’occasione davvero imperdibile per tutti gli utenti che non necessitano di un quantitativo particolarmente elevato di GIGA, ma che desidera un’offerta che sia completa ed economica insieme.