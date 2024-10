Motorola Edge 50 Neo è uno smartphone che appartiene alla fascia medio-bassa del settore della telefonia mobile, capace di garantire prestazioni al top, non solo in termini di processore e usabilità quotidiana, ma anche da un punto di vista puramente fotografico, essendo presente nella parte posteriore un sensore Sony Lytia 700C.

Il modello dispone di un ampio display da 6,36 pollici di diagonale, un pOLED davvero interessante, con risoluzione FullHD+ ed un refresh rate che può raggiungere anche 120Hz, il tutto per garantire la massima fluidità in fase di utilizzo. Il processore è forse il lato più “negativo”, essendo un MediaTek octa-core, che viene affiancato da una configurazione di base che prevede 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Il sistema operativo, come era lecito immaginarsi dati i pregressi, è Android 14, senza alcuna personalizzazione software, se non le solite Moto Actions che troviamo bene o male su tutti i device Motorola.

Motorola Edge 50 Neo: l’offerta Amazon è da impazzire

Nessuno si sarebbe mai immaginato di poter spendere così poco per l’acquisto di Motorola Edge 50 Neo, infatti al giorno d’oggi sono necessari solamente 365,50 euro per il suo acquisto definitivo, per un modello che prevede sbrandizzazione completa (di conseguenza gli aggiornamenti di sistema sono rilasciati dal produttore) e garanzia legale della durata di 2 anni (copre così i difetti di fabbrica). Se volete effettuare l’ordine vi potete collegare qui.

La batteria è un componente da 4310mAh, un quantitativo che a prima vista potrebbe apparire quasi insufficiente, ma che comunque porta lo smartphone ad avere una più che discreta autonomia generale, con supporto alla ricarica rapida a 68W. Il comparto fotografico, come vi abbiamo anticipato del resto, è davvero ottimo: posteriormente trovano posto tre sensori, di cui un principale da 50 megapixel, un ultragrandangolare da 13 megapixel ed un teleobiettivo da 10 megapixel.