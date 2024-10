Una delle ultime ottime offerte lanciate da Amazon va a coinvolgere il mondo degli smartwatch, in particolar modo un prodotto che riesce a garantire prestazioni superiori alla media, ma che allo stesso tempo non richiede un esborso elevato, se considerate appunto che la spesa da sostenere oggi per il suo acquisto è di soli 29 euro.

Realizzato direttamente da Togala, azienda cinese poco conosciuta, il prodotto dispone di un display da 1,96 pollici di diagonale, trattasi di un pannello a colori, retroilluminato e completamente touchscreen, che supporta anche input fisici tramite la piccola ghiera posta sul lato destro del pannello stesso. A differenza di quanto si potrebbe pensare, è facilmente utilizzabile con un qualsiasi sistema operativo, sia esso Android o iOS, nel pieno delle sue funzioni e funzionalità.

Smartwatch: che occasione oggi su Amazon

Il risparmio posto in essere riguardante l’acquisto di questo smartphone non poteva essere migliore, dovete sapere infatti che il prodotto viene originariamente commercializzato da Amazon a 99 euro, con un risparmio addirittura del 70% sul listino iniziale, il che lo porta a costare in finale solamente 29,99 euro. Premete questo link per effettuare l’ordine.

E’ un prodotto adatto sostanzialmente a tutti i consumatori, sia coloro che vogliono utilizzarlo per gli allenamenti, essendo comunque presente ben 113 attività sportive differenti tra cui poter scegliere, oppure coloro che invece sono alla ricerca di un prodotto che abbia principalmente funzionalità smart: lettura e ricezione delle notifiche, possibilità di accedere alle chiamate, misurazione dei passi percorsi, calorie bruciate o distanze, cardiofrequenzimetro (ma senza misurazione della percentuale di ossigeno nel sangue), sveglia, timer, meteo, cronometro e simili. Al momento attuale il prodotto è acquistabile in due colorazioni differenti allo stesso prezzo di vendita indicato nell’articolo.