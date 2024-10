Google di recente ha rilasciato Android 15 per i dispositivi Pixel. Eppure già circolano indiscrezioni sulle novità di Android16. Con questa versione, l’azienda di Mountain View sembra voler rivoluzionare il sistema delle notifiche. In che modo? Ebbene introducendo una funzionalità che potrebbe ricordare la “Dynamic Island” di Apple. Nelle ultime settimane, lo sviluppatore Mishaal Rahman ha scoperto tracce di una nuova API denominata “Rich Ongoing Notifications” nell’ultima beta di Android15 (QPR1 Beta 3). Quest’ ultima permetterebbe alle app di inserire elementi interattivi nella barra di stato. Si tratta di una funzione che consentirà agli sviluppatori di visualizzare notifiche con testo e colori personalizzati. Tutti cliccabili. Così da poter mostrare informazioni aggiuntive senza uscire dall’applicazione corrente.

Android 16: un’evoluzione per la gestione delle notifiche

Anche se l’idea può sembrare ispirata a soluzioni uguali a quelle di Apple, Google in realtà aveva introdotto funzionalità di notifica simili sin da Android 12. Rendendo possibile visualizzare informazioni come la durata delle chiamate attive nella barra di stato.

Le “Rich Ongoing Notifications” potrebbero diventare uno dei punti di forza di Android16. In quanto offrono un modo più immediato e dinamico di interagire con le notifiche. Grazie a questa nuova API, gli utenti potranno, ad esempio, visualizzare aggiornamenti su un volo, l’arrivo di un’auto di Uber o una sveglia in arrivo. Tutto ciò direttamente nella barra di stato con una grafica super accattivante. Rahman ha già mostrato alcune simulazioni che illustrano come potrebbero apparire queste notifiche. Anche se il design finale sembra sia ancora in fase di sviluppo. È probabile che questa novità venga lanciata con Android16, previsto per l’anno prossimo. Ma ulteriori dettagli verranno confermati solo nei prossimi mesi. Questa evoluzione rappresenterebbe un passo avanti per Google, che, con la nuova versione del sistema operativo punta a migliorare l’interfaccia utente e l’esperienza interattiva. Continuando così a distinguersi nel mondo dei sistemi operativi mobili.