Il prossimo aggiornamento Android 16 non fa parlare di sé solo per le nuove funzionalità tecniche, ma anche per la scelta del dessert che lo rappresenterà. Avete letto bene! Google sembra infatti aver ormai deciso di abbinare il dolce baklava come nome in codice per questa nuova versione del sistema operativo. La conferma arriva dal leaker Mishaal Rahman, figura di spicco nel settore. Egli ha condiviso un’immagine sul social X (ex Twitter) in cui si legge proprio “Baklava” accanto alla versione Android16. Rahman ha festeggiato la notizia con una fetta del famoso dolce turco accanto a un peluche di Android, aggiungendo un tocco simpatico all’annuncio.

L’evoluzione della tradizione dei dolci in Android

Anche se la notizia non è del tutto inedita, molti appassionati vedono in questo nome un cambiamento rispetto alla tradizione che caratterizza Android. Abituato da sempre a scegliere dessert con l’iniziale in ordine alfabetico. Negli anni precedenti, Google aveva associato i nomi a dolci come Red Velvet Cake per Android11, Snow Cone per il 12, fino a Vanilla Ice Cream per il 15. Questa nuova scelta sembra quindi abbandonare il classico schema alfabetico per focalizzarsi su una scelta più libera. Probabilmente in linea con il recente processo di sviluppo.

Oltre al nome baklava, l’aggiornamento di porterà ulteriori cambiamenti nella gestione delle versioni. Una scelta che appare in linea con il nuovo approccio tecnico del sistema operativo. Il “Trunk Stable Project”, progetto che ha modificato i codici delle build e introdotto una nuova. Dunque sembra che Google voglia proseguire su questa linea. Unendo alla nuova nomenclatura una serie di funzionalità avanzate e anticipando anche il lancio di un intero trimestre rispetto alla consuetudine.

Il rilascio del prossimo aggiornamento Android dovrebbe includere anche novità rilevanti come le Modalità. Funzioni che ricordano per certi versi quelle di iOS. Poiché offrono agli utenti maggiore personalizzazione e controllo del dispositivo. Insomma, Android16 segna non solo un cambiamento nella gestione dei codici, ma anche un’evoluzione nella tradizione culinaria che accompagna il sistema operativo sin dagli esordi. Google ha deciso di rinfrescare questa tradizione, promettendo al contempo un aggiornamento capace di coniugare innovazione e continuità.