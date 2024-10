Android 16 porterà una grande novità nei Quick Settings

Non sono passati troppi giorni da quando Android 15 è stato ufficializzato per i primi dispositivi. Secondo quanto riportato ci sono già le prime esperienze e soprattutto le prime critiche: molti utenti credono che si tratti semplicemente di una riedizione della versione precedente e non di un vero e proprio aggiornamento che modifica tante cose. Ora però a quanto pare si sta guardando già avanti e infatti i riflettori sono puntati sul prossimo anno. Con l’arrivo di Android 16, Google potrebbe introdurre un’importante novità nei Quick Settings, rendendo l’uso delle impostazioni rapide molto più semplice e organizzato.

Al momento, le piastrelle che trovi nel pannello, come Wi-Fi, torcia o modalità aereo, sono disposte in un’unica lunga lista. Questo può rendere difficile individuare in maniera rapida ed intuitiva ciò che si sta cercando.

Android 16 avrà delle novità per i Quick Settings e renderà tutto più rapido ed intuitivo

Nella versione beta di Android 15, però, sono stati scoperti indizi che suggeriscono un futuro cambiamento: le piastrelle verranno suddivise in categorie. Queste includeranno Accessibilità, Connettività, Display, Privacy, Forniti dalle app, Sconosciuto e Utility. L’obiettivo principale dunque è che tutte le impostazioni analoghe tra loro siano raggruppate insieme, consentendo dunque all’utente una ricerca più semplice.

Bisogna immaginare di voler attivare ad esempio il risparmio dati o l’hotspot: è proprio grazie a questa nuova organizzazione, che l’utente si renderà conto di avere entrambe le opzioni sotto la categoria “Connettività“. Un altro esempio può essere certamente quello delle varie funzioni che sono presenti sotto la voce “accessibilità“, come la correzione del colore o i dispositivi per l’udito, potrai trovarla facilmente nella categoria suddetta categoria.

Attualmente, nella versione Android 15 QPR1 Beta, queste categorie non sono ancora attive, ma gli sviluppatori hanno trovato i primi segnali di questo cambiamento. È probabile dunque che Google decida di introdurre ufficialmente la nuova organizzazione dei Quick Settings con il lancio di Android 16 nel 2025.