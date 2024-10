Cupra Raval: il futuro elettrico della casa prende forma

La Cupra Raval è una delle grandi scommesse del marchio spagnolo nel mondo delle vetture elettriche. Di recente, nuove immagini dei test su strada hanno mostrato la vettura con un livello di camuffamento minimo, lasciando intravedere le linee definitive del modello. Avvicinandosi alla fase finale di sviluppo, i test si stanno svolgendo in Germania, nelle vicinanze del Nürburgring. Questo è un chiaro segno che la produzione è ormai alle porte.

Le somiglianze con il concept UrbanRebel, presentato due anni fa circa, sono evidenti, anche se il design appare ora più sobrio e meno aggressivo rispetto al prototipo. La Cupra Raval mantiene comunque il suo carattere sportivo, con dettagli come le maniglie a filo con la carrozzeria e cerchi in lega ottimizzati per l’aerodinamica. Il posteriore risalta grazie allo spoiler sul tetto e un diffusore che ne esalta l’estetica. Potrebbe questa compatta elettrica segnare un nuovo punto di riferimento nel segmento delle auto elettriche accessibili?

Tecnologia e motori: la Cupra Raval promette gran potenza

Non solo design, ma anche tecnologia avanzata caratterizza la nuova Cupra Raval. Basata sulla piattaforma MEB Entry del Gruppo Volkswagen, la stessa utilizzata per la Volkswagen ID.2 e la Skoda Epiq, la vettura avrà una lunghezza di circa 4 metri e offrirà un abitacolo ricco di soluzioni digitali. Si parla di un ampio display per l’infotainment e una strumentazione completamente digitale, allineandosi con le più recenti tendenze tecnologiche del mercato.

Per quanto riguarda il powertrain, il concept originario della Cupra Raval montava un singolo motore da 166 kW (226 CV), un’opzione che potrebbe essere confermata per la versione di serie. Tuttavia, le voci circolano da tempo su una versione ancora più sportiva, dotata di doppio motore e trazione integrale. Questa scelta potrebbe aprire le porte a una variante top di gamma pensata per chi cerca performance di alto livello. Ma ci sarà spazio per ulteriori sorprese? La nuova Cupra Raval verrà prodotta nello stabilimento di Martorell, in Spagna, e si prevede che arriverà sul mercato entro il 2025. Per ora, il progetto sembra promettente e destinato a far parlare di sé nel panorama delle auto elettriche.