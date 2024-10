Sono tante le foto spia che a volte precedono il lancio ufficiale di una nuova auto. Non a caso, in attesa del debutto ufficiale, ci consentono di avere un’idea più chiara del lavoro realizzato dalla casa automobilistica sul nuovo modello di gamma. Oggi parliamo di alcune foto spia che riguardano il restyling della Tesla Model Y, denominato Juniper.

Non casualmente, ci troviamo davanti ad un veicolo che grazie alle caratteristiche tecniche di cui è dotato sta conquistando un numero di acquirenti del tutto elevato. Scopriamo dunque maggiori dettagli sulle foto spia che vedono come protagonista l’iconico SUV elettrico della casa automobilistica statunitense Tesla.

Tesla Model Y Juniper: diffuse alcune foto spia del restyling

Come anticipato in apertura, Tesla Model Y, SUV elettrico della casa automobilistica di Elon Musk, si contraddistingue grazie a specifiche tecniche di tutto rispetto. Ciò sembrerebbe però non bastare, tanto che il costruttore statunitense ha deciso di effettuare un restyling per ottimizzarlo ulteriormente e conquistare ulteriori utenti.

Nel corso dell’ultimo periodo non sono mancate immagini che mostravano il veicolo camuffato e, nelle scorse ore, grazie a Tesla Newswire abbiamo l’opportunità di osservarne di nuove.

Non a caso, queste ultime foto spia ci consentono di comprendere che il frontale dovrebbe contraddistinguersi grazie alla presenza di fari sdoppiati. Caratteristica che andrebbe a differenziarlo nettamente dall’attuale versione realizzata dal costruttore statunitense. Potrebbe inoltre non mancare una striscia luminosa a LED lungo il muso. Gruppi ottici collegati tra loro da una barra luminosa sembrerebbero invece caratterizzare il posteriore della Tesla Model Y Juniper.

Naturalmente, il restyling non riguarderà solamente il design esterno del veicolo ma anche gli interni. Al proposito, non si esclude che Tesla decida di implementare elementi come un display da 8 pollici per i passeggeri posteriori e nuovi sedili, gli stessi già presenti sulla Model 3 Highland. Dunque, non ci resta che attendere il debutto ufficiale per poter scoprire tutti i dettagli.