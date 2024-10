Ford E-Tourneo Courier: il futuro elettrico per famiglie

Ford sta ampliando la sua gamma elettrica con l’E-Tourneo Courier. Si tratta della versione a batteria del popolare Multi-Activity Vehicle. Questo nuovo modello promette la stessa versatilità del veicolo a benzina. La differenza è che avrà i vantaggi della propulsione elettrica. Il design è pensato per unire modernità e funzionalità. Si nota da subito il frontale che ha una griglia cromata diamantata e una barra luminosa. Questi dettaglo accentuano il look high-tech. La silhouette compatta offre poi un’ottima manovrabilità, mentre gli sbalzi ridotti migliorano la visibilità.

La compattezza del veicolo Ford, unita al cofano alto e agli sbalzi ridotti, garantisce manovrabilità e visibilità ottimali. Questo non compromette lo spazio interno, anzi, i passeggeri godranno di un’ampia abitabilità. All’interno, il cruscotto è un vero concentrato di tecnologia. Il quadro strumenti digitale da 12 pollici e il touchscreen centrale, anch’esso da 12 pollici, integrano il sistema Ford SYNC 4. Quest’ultimo offre funzionalità avanzate come il mirroring wireless e gli aggiornamenti over-the-air. Il veicolo include anche una presa opzionale da 230 V per ricaricare laptop e altri dispositivi.

Prestazioni e gran efficienza per la nuova Ford

Come si comporta su strada? L’E-Tourneo Courier è equipaggiato con un motore da 100 kW e 290 Nm di coppia. Questo garantisce un’autonomia fino a 288 km. Un dettaglio perfetto sia per la città che per viaggi più lunghi. Il veicolo può poi anche trainare fino a 750 kg. Per chi ha necessità di trasportare piccoli rimorchi o anche attrezzature sportive è praticamente l’ideale. Ma quanto tempo ci vuole per ricaricarlo? Grazie alla ricarica rapida fino a 100 kW, insoli 10 minuti si possono aggiungere ben 100 km di autonomia. Una ricarica dal 10% all’80% richiede circa 23 minuti. Per la ricarica domestica, è possibile usare un caricatore da 11 kW per una ricarica completa in meno di 5,5 ore. È adatto dunque per viaggi più lunghi e per quelli giornalieri.

Avrà pur dimensioni compatte, ma la Ford E-Tourneo Courieral suo interno possiede comunque abitacolo spazioso. Non parliamo poi del bagagliaio. Esso ha una capacità di 1.188 litri, espandibile fino a 2.162 litri abbattendo i sedili posteriori. Le porte laterali scorrevoli poi facilitano l’accesso in spazi stretti. Il pianale ribassato del bagagliaio inoltre rende più facile il carico di oggetti pesanti e l’ingresso per gli animali domestici. La versione Titanium della Ford E-Tourneo Courier, in arrivo in Italia, in più include numerosi sistemi di assistenza alla guida.