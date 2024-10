I truffatori negli ultimi tempi hanno scoperto una nuova via di Truffa che risulta al giorno d’oggi la più efficace è quella con la massima probabilità di successo rispetto alle altre, purtroppo per noi questa strada prende il nome di WhatsApp, la nota piattaforma di messaggistica, infatti, consente ai truffatori di raggiungere una platea di utenti davvero vastissima, aumentando di fatto le probabilità di successo nei vari tentativi di frode portati avanti, di conseguenza la nota piattaforma di messaggistica è diventata palcoscenico inconsapevole di numerosi tentativi di attacco.

A causa di questo fenomeno, dunque in chat molti utenti stanno ricevendo dei messaggi fraudolenti camuffati da banali messaggi che i truffatori inviano con un solo obiettivo, quello di ottenere dati sensibili delle vittime da poter utilizzare contro queste ultime i reati come furti di identità o peggio furti diretti dal conto corrente con conseguente perdita di denaro recuperabile.

Vediamo insieme, come funziona questa nuova tipologia di truffa per evitare di cascarci in pieno con tutte le scarpe.

La truffa arriva via chat

Come potete ben vedere i messaggi in questione esordiscono come dei banali messaggi che per una delle caratteristiche che possono far intuire che si tratta di un tentativo di truffa, in primis arrivano da un contatto non presente nella nostra lista, il quale è caratterizzato da un prefisso decisamente poco comune in Italia, come se non bastasse WhatsApp ci consente di verificare la provenienza del messaggio che in questo caso è l’Egitto, ovviamente questa est stranezze devono farci pensare immediatamente a un tentativo di truffa portandoci ovviamente a non rispondere al messaggio dal momento che in caso contrario riceveremo altre comunicazioni pensate per indurci a consegnare con le nostre mani i dati inerenti la nostra persona.

Nel caso dunque, doveste ricevere un messaggio con queste caratteristiche bloccate immediatamente l’account che ve lo ha mandato e segnalate tutto a WhatsApp per i giusti provvedimenti.