Spendere poco con Amazon è sempre più facile e possibile, principalmente grazie alle numerose offerte che gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare ogni giorno, tra queste è possibile trovare l’acquisto di un set davvero invitante: mouse + tastiera ad un prezzo mai visto prima d’ora.

Il modello viene realizzato da Tecknet, azienda leader nel settore e molto conosciuta su Amazon (ma non solo), si tratta di un set composto da due elementi, i quali possono essere tranquillamente utilizzati con un qualsiasi sistema operativo in commercio, sia desktop, come Windows o MacOS, che mobile, come Android o iOS, senza differenze o vincoli particolari da segnalare. La connettività è legata prima di tutto al bluetooth, ciò sta a significare che il consumatore non dovrà collegare fisicamente con cavo il prodotto, nel caso in cui tale connettività non fosse presente, in confezione è possibile trovare un adattatore USB-A (chiamato comunemente dongle), per facilitare e favorire il collegamento.

Set mouse + tastiera in offerta su Amazon

La spesa per l’acquisto di questo set è davvero ridottissima, dovete infatti sapere che il suo valore di listino si avvicinerebbe ai 40 euro, acquisto che viene ridotto a soli 25,19 euro con la promozione che Amazon ha deciso di mettere a disposizione del consumatore medio. L’acquisto può essere completato al seguente link, ricordando comunque che la spedizione a domicilio viene gestita da Amazon stessa con consegna in tempi decisamente ridotti.

Il set è disponibile solo ed esclusivamente nella colorazione nera, la tastiera è di piccole dimensioni, viene commercializzata sprovvista di tastierino alfanumerico, con una corsa più che sufficiente anche per lunghe digitazioni, ricordando ad ogni modo che funziona a pile e, soprattutto, non presenta retroilluminazione di alcun tipo.