Truffa pericolosa col messaggio phishing: ecco il testo

Una truffa può arrivare a tantissimi utenti in poco tempo, rendendogli la vita difficile senza che questi inizialmente se ne accorgano. Il problema ad oggi è che anche le persone più esperte sono spesso inclini a cascare in questo tipo di inganni, ai quali avvengono con la tecnica del phishing. Truffe di questo genere infatti tendono a far credere alle persone che qualcosa di importante stia succedendo in quel momento, tanto da richiedere il loro intervento, che sia per un cambio di password o magari per raccogliere dei soldi che gli spettano.

Come si può vedere nel paragrafo in basso, la nuova truffa mette in difficoltà anche un’azienda molto famosa nel settore degli alimentari e non solo, ovvero Coop. Fate molta attenzione ed evitate di cascare in tranelli del genere che potrebbero assumere caratteri molto difficili da risolvere.

Truffa di Coop: ecco l’obiettivo dell’inganno che lede anche l’azienda in questione

Molti utenti hanno riferito di aver trovato questo messaggio all’interno della loro casella di posta elettronica. Quello che sta accadendo è davvero incredibile, con il testo che porta a termine la sua truffa facendo credere alle persone di aver ricevuto la possibilità di richiedere gratis uno spazzolino elettrico molto costoso. Ecco il testo per intero e ricordate: non cliccate assolutamente su eventuali link presenti.

“Ottieni un Nuovo Spazzolino Elettrico Oral-B Serie 9 Pro con Coop!

Clicca qui!

Gentile Cliente Coop,

Siamo entusiasti di offrirti unopportunità unica e imperdibile!

Vorremmo ringraziarti per la tua fedeltà e per lattenzione che dedichi alla nostra cooperativa. Per questo motivo, ti invitiamo a partecipare a un breve sondaggio sulla tua esperienza con Coop.

Come segno della nostra gratitudine, al termine del sondaggio, avrai la possibilità di ricevere un nuovissimo Oral-B Serie 9 Pro, uno dei migliori spazzolini elettrici sul mercato!

Grazie per essere un cliente fedele Coop!

Cordiali saluti,

Il Team Coop“