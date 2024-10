Un risparmio mai visto prima inizia a coinvolgere uno dei prodotti wearable di Apple più amati, su Amazon gli utenti riescono a raggiungere uno sconto incredibile, con la possibilità di acquistare a tutti gli effetti la seconda generazione con diagonale da 44 millimetri, quindi anche la più grande tra quelle in circolazione.

In vendita in svariate varianti e colorazioni, il prodotto che oggi potete pensare di acquistare a prezzo scontato su Amazon ha specifiche ben definite: prima di tutto si collega alla rete internet solamente tramite lo smartphone, ciò sta a significare che non presenta la possibilità di integrare eSIM di alcun tipo, per questo motivo viene definito GPS (essendo comunque presente il chip GPS per il tracciamento delle attività).

Collegatevi subito al canale Telegram ufficiale per avere accesso a prodotti Amazon gratis, codici sconto in regalo e le migliori offerte del momento.

Amazon abbassa il prezzo di Apple Watch SE

La spesa da sostenere per l’acquisto di Apple Watch SE di seconda generazione è decisamente più bassa rispetto al passato, almeno in confronto alla cifra che di solito siamo abituati a vedere, pari a 289 euro. In questi giorni il consumatore si ritrova a dover investire all’incirca 269 euro per il suo acquisto, sempre ricordando essere disponibile spedizione rapida a domicilio, con la garanzia di 2 anni che riesce a coprire tutti gli eventuali difetti di fabbrica. Lo potete acquistare qui.

Le funzioni che l’utente si ritrova a poter godere non cambiano rispetto a ciò che siamo solitamente abituati a vedere, chiaramente in confronto ad un Apple Watch “classico”, il tasto sotto la ghiera non permette la registrazione del battito cardiaco per l’elettrocardiogramma, ma per il resto non cambia praticamente nulla, con possibilità di rispondere ai messaggi solamente con risposte preimpostate, senza una tastiera fisica mostrata direttamente a schermo, cosa che accade con il fratello maggiore.