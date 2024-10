Tesla Roadster ancora rinviata: arriverà nel 2025?

La Roadster, la tanto attesa sportiva elettrica di Tesla, sembra destinata a rimanere ancora un miraggio. Elon Musk, durante un recente incontro con gli azionisti, ha annunciato un nuovo rinvio per la produzione della supercar. Non prima del 2025, ha spiegato, si potrà vedere il modello sul mercato. I primi annunci risalivano al 2020: cos’è che impedisce a Tesla di mantenere le promesse fatte ai clienti e agli investitori?

Musk ha voluto ringraziare i pazienti possessori di depositi per la Tesla Roadster, definendola “la ciliegina sulla ciliegina sulla torta”. Ma cosa la rende così speciale? Presentata nel 2017 come concept, la Roadster prometteva di ridefinire il concetto di auto sportiva elettrica. Con oltre 1.000 cavalli di potenza, la capacità di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di due secondi e un’autonomia notevole, il modello avrebbe incarnato il futuro delle vetture ad alte prestazioni. A distanza di anni, però, quella promessa non si vede neanche con il binocolo. Tra i fan e i futuri acquirenti serpeggia il dubbio che questo nuovo rinvio possa essere solo l’ultimo di una lunga serie.

Perché il ritardo della Roadster Tesla?

Musk ha spiegato che il continuo posticipo è dovuto alla priorità data ad altri progetti con un impatto più significativo. Tesla, ha chiarito, si concentra su tecnologie che possano fare una differenza immediata per il bene del pianeta. Progetti come il Cybertruck o la produzione di batterie a costi ridotti rappresentano per l’azienda un obiettivo primario. Ma viene spontaneo chiedersi: fino a che punto è giusto che un prodotto, tanto atteso e presentato come simbolo della futura mobilità sportiva elettrica, sia sacrificato a favore di altre iniziative?

Nonostante tutto, le aspettative restano altissime. Le dichiarazioni di Musk lasciano intendere che la Roadster finale potrebbe superare le prestazioni del concept iniziale, offrendo addirittura un pacchetto opzionale SpaceX, con un’accelerazione inferiore a un secondo per lo 0-100 km/h. I dettagli sulle specifiche restano tuttavia vaghi, alimentando ulteriormente il mistero. Gli appassionati sperano in aggiornamenti concreti, anche perché il tempo passa e la competizione nel settore delle sportive elettriche non dorme. Nel frattempo, ci si chiede: quanto ancora Tesla potrà permettersi di deludere i propri clienti?