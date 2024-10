Tesla Cybertruck: il range extender è in ritardo e meno efficace

Il Tesla Cybertruck continua a far parlare di sé, questa volta per il range extender tanto atteso. Non si tratta di un tradizionale motore a combustione, ma di un accumulatore aggiuntivo da installare nel cassone. Questo accessorio permette di aumentare l’autonomia del pickup elettrico, anche se toglie spazio di carico. Tuttavia, chi attende questo upgrade dovrà pazientare ancora. Tesla ha nuovamente posticipato la produzione del range extender. Quando arriverà ora? Pare sia prevista per la metà del prossimo anno. Era stata inizialmente promessa per la fine del 2024, poi rinviata all’inizio del 2025. Cosa sta causando tutti questi ritardi?

Autonomia ridotta per il discusso modello Tesla

Non solo l’attesa si allunga, ma anche le aspettative sull’efficacia del range extender sono state ridimensionate. Tesla ha rivisto al ribasso le migliorie di autonomia offerte da questa batteria aggiuntiva. In origine, si parlava di un incremento per la versione a doppio motore da 340 a oltre 470 miglia. Ora, invece, la casa automobilistica promette oltre 445 miglia, una riduzione di 25 miglia rispetto ai primi annunci. Anche per la variante più potente, il Cyberbeast, l’aumento di autonomia è stato ridotto, passando da oltre 440 miglia a 415 miglia con pneumatici all-terrain. Quali saranno le reazioni degli utenti?

Il range extender, inoltre, ha un costo di 16.000 dollari, una cifra che potrebbe far riflettere i potenziali acquirenti, soprattutto considerando che la batteria occuperà un terzo del cassone. Tesla ha anche confermato che l’accumulatore sarà fissato strutturalmente, quindi non sarà facilmente rimovibile. Chi sceglierà questo accessorio, dovrà quindi sacrificare permanentemente parte dello spazio di carico. Se Tesla non apporterà ulteriori modifiche o ritardi, il range extender arriverà oltre un anno e mezzo dopo le prime consegne del Cybertruck. Gli acquirenti saranno disposti a aspettare così a lungo per un incremento di autonomia inferiore al previsto? Sembra che il modello non sia pronto mai, se ne parla tanto ma di vederlo in azione completo ancora alcuna traccia.