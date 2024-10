Samsung Electronics continua a potenziare l’intelligenza artificiale sui suoi dispositivi. Annunciando così un importante ampliamento delle lingue supportate da Galaxy AI. Dal 31 ottobre, saranno aggiunte quattro nuove lingue. Ovvero turco, olandese, svedese e rumeno. Questa espansione è disponibile tramite download dall’app Impostazioni, nella sezione Gestione Generale. Essa è mirata a rendere l’AI accessibile a un numero sempre più vasto di persone puntando a migliorarne l’integrazione e l’esperienza utente. Con l’inclusione di queste nuove lingue, GalaxyAI porta il totale delle opzioni linguistiche a 20. Arrivando persino ad offrire supporto anche a dialetti del cinese tradizionale e del portoghese europeo.

Galaxy AI diventerà a pagamento dal 2026: Samsung conferma il piano

L’obiettivo dichiarato dall’azienda sudcoreana è quello di abbattere le barriere linguistiche. Favorendo così la comunicazione e l’accesso a funzionalità come Traduzione Live e Interprete. Questi strumenti permettono traduzioni simultanee, bidirezionali e in tempo reale di conversazioni telefoniche e testi. Assolutamente ideali per chiunque voglia comunicare in diverse lingue senza interruzioni. Al di là di tutto ciò, Galaxy AI è in continua espansione e si prepara a raggiungere sempre più utenti grazie al lancio su smartphone di fascia media. Come GalaxyA35 e A55, previsto entro la fine dell’anno.

Per ora, Galaxy AI è disponibile gratuitamente su dispositivi della serie Galaxy S24 e precedenti. Oltre che su tablet della serie Tab S8 e S9, purché supportino l’interfaccia One UI 6.1 o successive. Ad ogni modo, Samsung ha già ufficializzato che, a partire da gennaio 2026, questa suite diventerà a pagamento. La decisione, comunicata dell’azienda, evidenzia come Samsung stia puntando a un modello di monetizzazione dei suoi servizi basati sull’ AI. Seguendo una tendenza sempre più diffusa nel settore della tecnologia.

Questa strategia riflette la centralità dell’IA nel futuro dell’azienda, come emerso anche durante l’evento Galaxy Unpacked di luglio. Durante il quale Samsung ha annunciato che Galaxy AI sarà sviluppata su oltre 200 milioni di dispositivi entro la fine del 2024.