Play Points, il programma di premi di Google, ha lanciato una nuova iniziativa che consente agli utenti di sbloccare fino a 12 mesi di abbonamento gratuito a Disney+. Questa offerta è accessibile per gli utenti di livello Oro o superiore che risiedono in vari paesi, tra cui Stati Uniti, Germania, Italia, Spagna, Regno Unito, Giappone e Taiwan. Gli utenti interessati potranno visualizzare automaticamente l’opzione di abbonamento gratuito nella scheda “Vantaggi” dell’app.

I vantaggi dell’utilizzo di Play Points

Tuttavia, è importante notare che l’abbonamento gratuito disponibile sarà solo al piano Standard, che include pubblicità. Gli utenti di livello Oro possono ottenere sei mesi di Disney+, mentre quelli di livello Platino hanno diritto a nove mesi. Infine, gli utenti di livello Diamante potranno beneficiare di un intero anno di abbonamento gratuito. Per attivare questa offerta, gli utenti devono sottoscrivere l’abbonamento direttamente nell’app Google Play utilizzando lo stesso account con cui hanno riscattato l’offerta.

Play Points è un programma che premia gli utenti accumulando punti attraverso acquisti sul Google Play Store. Gli utenti guadagnano punti sia per l’acquisto di contenuti digitali, sia per articoli in-app e download dal negozio. I punti accumulati possono essere spesi per ottenere coupon di sconto, credito di Google Play, ricompense e altri vantaggi. Salire di livello è possibile accumulando un numero sufficiente di punti, con diverse soglie per ciascun livello. Gli utenti possono iniziare dal livello Bronzo, dove guadagnano un punto per ogni euro speso, e possono avanzare fino al livello Diamante, dove si ottiene un punto e sei per euro speso.

Questa nuova iniziativa non solo arricchisce l’offerta di Play Points, ma si inserisce in un contesto competitivo in cui servizi di streaming come Disney+ cercano di attrarre nuovi abbonati. Con questa opportunità, Google mira a incentivare gli utenti a utilizzare maggiormente il proprio ecosistema, rendendo l’esperienza di fruizione dei contenuti ancora più interessante.