Acquistare uno smartphone Samsung è decisamente più facile di quanto avreste mai immaginato, grazie all’ultima promozione disponibile su Amazon, gli utenti possono effettivamente pensare di mettere le mani su Samsung Galaxy A35, ed allo stesso tempo riuscire a risparmiare anche più di 100 euro sul valore originario di listino.

Il modello è caratterizzato dalla presenza di un ampio display da 6,6 pollici di diagonale, trattasi di un Super AMOLED con risoluzione FullHD+, che viene affiancato da processore octa-core di ottimo livello, ed anche 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD). La batteria, componente da 5000mAh, risulta essere più che sufficiente per riuscire ad utilizzare lo smartphone per lunghe giornate, prima di dover ricorrere alla presa a muro per la ricarica.

Samsung Galaxy A35: sconto di 100 euro su Amazon

Samsung Galaxy A35 può essere a tutti gli effetti considerato come la giusta via di mezzo tra i vari modelli dell’azienda sudcoreana disponibili sul mercato, un prodotto complessivamente completo, considerando comunque che la spesa per il suo acquisto non va oltre oggi i 268 euro, approfittando a tutti gli effetti di un risparmio del 31% sul prezzo consigliato di 389 euro. L’ordine completatelo subito a questo link.

Spendere così poco e godere di un buon comparto fotografico è complessivamente possibile, data la presenza di ben 3 sensori nella parte posteriore: un principale da 50 megapixel, seguito da un ultragrandangolare da 8 megapixel, per terminare con un effetto bokeh da 5 megapixel. La stabilizzazione è ottico/digitale, con risoluzione massima degli scatti di 8165 x 6124 pixel, ed anche un sensore anteriore da 13 megapixel, con apertura F2.2. Nel complesso la registrazione video è in 4K a 30fps, con una connettività più che fornita: WiFi 6, bluetooth 5.3, NFC e GPS a completare il tutto.