I dispositivi Windows stanno per ricevere una nuova versione per l’app Foto. Quest’ultima introdurrà importanti novità che potrebbero cambiare l’esperienza degli utenti. A rivelare la presenza di tali opzioni sono gli utenti del programma Insider che utilizzano un PC Copilot+. Tra le principali opzioni in arrivo c’è la funzione “Super resolution“. Quest’ultima sfrutta l’intelligenza artificiale per migliorare e ingrandire le immagini fino a otto volte rispetto alle loro dimensioni originali.

Su Windows 11 nuova opzione per Foto

La novità annunciata è disponibile esclusivamente sui PC con hardware Copilot+. Nel dettaglio, Super resolution si propone come strumento ideale per ottenere una qualità superiore dalle immagini di bassa risoluzione. Quest’ultime diventano così perfette per stampe di alta qualità o per display di grandi dimensioni. Inoltre, permette di effettuare ritagli focalizzati su dettagli specifici. Il tutto senza sacrificare la definizione dell’immagine complessiva.

Microsoft ha dichiarato che Super resolution su Windows 11 utilizza l’intelligenza artificiale per ingrandire le immagini mantenendo intatta la loro qualità visiva e la loro nitidezza. Ciò permetterà agli utenti di lavorare su immagini con una qualità professionale anche a partire da file meno definiti.

Un altro elemento interessante della nuova versione dell’app Foto è l’integrazione del riconoscimento ottico dei caratteri, o OCR. Si tratta di una tecnologia in grado di estrarre e digitalizzare il testo all’interno delle foto. Grazie a tale funzione, gli utenti possono selezionare il testo visibile in una foto per copiarlo e incollarlo in un documento o in altre applicazioni. La funzione OCR sarà disponibile non solo per gli utenti Windows 11, ma anche per chi utilizza Windows 10. Dettaglio che amplia i dispositivi coinvolti dall’introduzione di tale opzione.

Super resolution risulta particolarmente utile per chi lavora con immagini in modo intensivo. Tra quest’ultimi rientrano, ad esempio, fotografi e designer. E non solo. Anche gli utenti Windows 11 che desiderano migliorare le proprie foto personali per stamparle ad alta definizione potranno giovare di tale opzione.