Le vendite dell’iPhone 16 stanno deludendo le aspettative di Apple. L’azienda ha così deciso di tagliare in modo piuttosto decisivo la produzione dei nuovi modelli, secondo alcune analisi recenti. Fonti vicine suggeriscono che il colosso di Cupertino ridurrà la produzione di diversi milioni di unità. Un taglio rilevante in risposta a una domanda inferiore al previsto. Questa misura, come evidenziato dagli esperti, riguarda in particolare gli iPhone 16 e iPhone16 Plus. I quali risultano essere versioni meno richieste rispetto ai modelli Pro, che si confermano ancora una volta come i preferiti dal mercato, specialmente negli Stati Uniti. Curiosamente, gli iPhone entry-level quest’anno hanno subito il rinnovamento più marcato dal punto di vista estetico. Eppure nemmeno questo è riuscito a catturare un pubblico più ampio.

La delusione di Apple Intelligence e prospettive di mercato

Anche i dati del mercato dell’usato sembrano riflettere questa situazione poco promettente. Una recente analisi del portale SellCell ha infatti messo in evidenza come l’iPhone16 si stia svalutando a una velocità sorprendente. Un dato assolutamente inusuale per un modello Apple così recente. Questa situazione ricorda altri periodi del passato durante i quali i modelli base avevano deluso, mostrando una tendenza che la società pare non sia ancora riuscita a invertire.

Il noto analista Ming-Chi Kuo conferma che Apple avrebbe già abbassato le stime di produzione di oltre 10 milioni di unità per l’iPhone 16. Ciò proprio a causa di un’accoglienza meno entusiasta di quanto sperato per la nuova suite Apple Intelligence. Questa tecnologia, basata sull’intelligenza artificiale, era stata presentata come una delle principali innovazioni della nuova serie. Ma sembra non essere stata sufficiente a stimolare gli acquisti. Da tenere a mente che AppleIntelligence sarà disponibile negli Stati Uniti solo fra pochi giorni e in Europa nel 2025. Anche se questa attesa sembra abbia contribuito alla scarsa reazione iniziale del pubblico.

Per il 2024, le previsioni di produzione complessiva di iPhone sono state riviste a 80 milioni di unità. Un calo di ben quattro milioni rispetto alle aspettative originali. Questo taglio si protrarrà anche nel 2025. Nei primi due trimestri si passerà rispettivamente da 48 a 45 milioni e da 41 a 39 milioni di unità. A mitigare la situazione attuale ci pensa comunque il modello iPhone 16 Pro Max. Il quale con un prezzo e margini superiori sta registrando risultati positivi. Tuttavia, è possibile che i tagli influiranno sul fatturato a inizio 2025, soprattutto in concomitanza con il lancio dell’iPhone SE 4, il nuovo smartphone di fascia media.