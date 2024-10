Microsoft annunciato ufficialmente l’arrivo di una nuova versione del suo Xbox wireless headset, quest’ultimo offrirà tutti i vantaggi del modello precedente ai quali potrete aggiungere una serie di ottimizzazioni come la presenza di un microfono migliorato e di una batteria dalla capacità aumentata, vediamo insieme qualche dettaglio in più.

L’idea alla base è quella di offrire un’esperienza di ascolto e di gioco più profonda, ciò sarà possibile grazie all’inclusione completamente gratuita dei servizi come Dolby Atmos, Windows Sonic e DTS Headphone X, Come se non bastasse, il microfono integrato è stato migliorato e l’auto mute ha ricevuto delle implementazioni che hanno migliorato in modo sostanziale l’isolamento vocale in modo da ridurre il rumore di fondo per fornire i giocatori un audio cristallino durante le chat.

Ovviamente utilizzando l’applicazione Xbox Accessories sarà possibile personalizzare tutte le impostazioni delle cuffie e dunque regolare l’audio nel modo che riteniamo più giusto, per quanto riguarda la colorazione invece queste ultime sono disponibili in una variante completamente nera.

Scheda tecnica precisa