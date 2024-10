Nelle ultime ore, Google ha introdotto un nuovo look per GoogleCalendar nella sua versione web. Dopo mesi di attesa, il gigante di Mountain View ha finalmente reso disponibile il restyling, ora ispirato ai principi del Material Design 3. La nuova veste non è solo estetica. Il tema scuro è tra le aggiunte più apprezzate, da tempo disponibile su mobile ma finora assente sulla versione web. Gli utenti possono attivarlo facilmente nelle Impostazioni. Basta accededere alla sezione Aspetto, dove troveranno tre opzioni. Ovvero Chiaro, Scuro e Predefinito. Offrendo una maggiore flessibilità di personalizzazione.

Un’introduzione graduale: Google Calendar arriva a tutti

Oltre all’introduzione del tema scuro, Google ha migliorato la leggibilità dell’interfaccia con una tipografia più chiara. Tutto frutto di caratteri creati appositamente, in più più ha aggiornato l’iconografia con elementi grafici più nitidi. Questi accorgimenti rendono l’esperienza sulla piattaforma Calendar più moderna e accessibile. In grado di adattarsi alle esigenze sia dei professionisti sia di chi usa l’app per scopi personali. Google ha però avvisato che alcune estensioni di Chrome potrebbero risentire del cambiamento. Perciò ha raccomandato di attendere gli aggiornamenti dei singoli sviluppatori per eventuali correzioni.

Ad ogni modo, il nuovo design di GoogleCalendar arriverà al grande pubblico in maniera graduale. L’ azienda infatti prevede che tutti i clienti di Workspace, gli abbonati WorkspaceIndividual e gli utenti con account standard potranno presto accedere alla nuova versione. Il colosso del web sta dunque seguendo una strategia. Quest’ ultima punta non solo a rendere l’utilizzo della sua applicazione di calendario più piacevole e funzionale, ma anche a creare una continuità estetica tra i suoi servizi.

Un simile cambiamento segna un passo avanti nell’evoluzione dei servizi Google. Eppure nonostante l’entusiasmo generale, alcuni utenti hanno espresso opinioni contrastanti riguardo al tema scuro. Mentre molti apprezzano la maggiore comodità di lettura, altri trovano ancora scomodo leggere il testo su sfondo scuro. Ma per avere una visione più completa probabilmente bisognerà attendere il suo rilascio ufficiale.