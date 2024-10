Mancano solo tre giorni al lancio della nuova serie OPPO Find X8. Ma le ultime indiscrezioni trapelate online sembrano concentrarsi principalmente sul modello più atteso, ovvero l’OPPOFindX8 Pro. Tra le novità più rilevanti, la nuova batteria è sicuramente l’argomento più discusso. Secondo quanto riportato da X TECH INFO, il dispositivo sarà equipaggiato con una batteria da 5.910mAh, quasi 6.000mAh. Un dato che lo pone tra gli smartphone più competitivi del mercato attuale.

Nuovo OPPO Find X8 Pro: hardware di punta e prestazioni elevate

La vera sorpresa, però, riguarda la tecnologia della batteria, identificata come “Glacier”. Questa soluzione è stata sviluppata inizialmente da OnePlus, per poi essere condivisa con OPPO. Essa è stata pensata per garantire prestazioni elevate. Ma non solo. Anche per cercare di ridurre il rischio di surriscaldamento, così da aumentare la durata della vita della batteria stessa. Il supporto del sistema Smart Battery Health si occupa di monitorare lo stato della batteria in tempo reale. In questo modo, l’X8 Pro promette di offrire un’esperienza di ricarica sicura e duratura.

Oltre alla batteria, il nuovo modello si distingue anche per la sua scheda tecnica di prim’ordine. Il display OLED da 6,8 pollici con risoluzione 1,5K e bordi curvi offrirà un’esperienza visiva di altissimo livello. Ciò grazie anche alla frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120Hz. Lo smartphone risponde poi del processore MediaTek Dimensity 9400, abbinato a RAM LPDDR5X e storage UFS4.0. Tutte caratteristiche che garantiranno fluidità e velocità in ogni situazione.

Il comparto fotografico, infine, promette scatti eccezionali grazie a una fotocamera principale da 50MP. La quale sarà accompagnata da un’ultra-wide sempre da 50MP e due teleobiettivi per zoom ottici fino a 10x. Insomma, con queste caratteristiche, l’OPPO Find X8 Pro punta a essere uno dei protagonisti del mercato degli smartphone di fascia alta. Un degno avversario per gli altri top del settore.