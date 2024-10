Vodafone: le migliori 2 offerte fino a 200 GB gratis

Vodafone ha appena lanciato di nuovo due nuove offerte mobili. Si tratta della Silver 100 e della Silver 150, rivolte ai clienti provenienti da operatori virtuali e Iliad. Entrambe le soluzioni in questione consentono di avere il meglio, partendo da minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e proseguendo con 200 SMS.

Come sempre, non manca anche una grande quantità di traffico dati per navigare sul web ogni mese.

Vodafone: tornano le migliori offerte mobili, ecco le Silver piene di giga

La prima offerta, la Silver 100, prevede 100 GB di traffico dati in 4G. La seconda, la Silver 150, offre invece ogni mese 150 GB di traffico dati sempre in 4G. Entrambe le soluzioni dunque consentono un utilizzo ottimale per chi necessita di una connessione mobile rapida e stabile che garantisca dunque tranquillità ogni giorno. I prezzi sono rispettivamente di 7,99 € al mese e di 9,99 € al mese per chi e sceglie.

Un altro vantaggio significativo di queste promozioni è che il primo mese è gratuito. Gli utenti che attiveranno una delle due offerte non dovranno sostenere alcun costo per i primi 30 giorni. Questa è un’opportunità pensata per rendere l’attivazione ancora più conveniente.

Silver 100 e Silver 150 sono disponibili esclusivamente per chi decide di passare a Vodafone solo per alcuni utenti. Possono essere scelte infatti solo da chi arriva da operatori virtuali o da Iliad, rafforzando così la proposta per chi intende cambiare operatore mantenendo condizioni vantaggiose.

In sintesi, Vodafone propone due promo uniche che garantiscono un’elevata quantità di dati in 4G, chiamate illimitate e SMS inclusi, con la possibilità di usufruire del primo mese a costo zero, un’opzione interessante per chi desidera un passaggio conveniente da un altro operatore. Chiaramente non può mancare la connessione all’estero per tutti coloro che si muovono all’interno dell’Unione Europea. Chiaramente non si avranno a disposizione tutti i giga ma solo una quantità di essi.