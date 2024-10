Julia, la nuova AI scelta da Roma per il Giubileo

Sarà un evento mondiale e accoglierà tantissimi visitatori: il prossimo Giubileo del 2025 a Roma vedrà 35 milioni di persone arrivare nella capitale ed è per questo che si sta cercando di prendere tutte le contromisure migliori per riuscire a gestire il tutto in maniera ottimale. Stando a quanto riportato, sarebbe arrivata una partnership tra Roma Capitale, Microsoft, Intellera di Accenture Group e NTT DATA per fornire a supporto un assistente virtuale basato sull’intelligenza artificiale che prende il nome di Julia.

Questa risorsa sarà disponibile sui principali canali di messaggistica tra cui anche WhatsApp e potrà fornire ai visitatori tante informazioni, come se fosse una vera guida. Conoscerà ogni informazione sui vari ristoranti e alloggi ma soprattutto sui monumenti e punti di interesse di Roma.

Per il Giubileo 2025 a Roma arriva Julia, la nuova AI di Microsoft

L’annuncio è arrivato durante l’AI Tour di Microsoft, il quale ha visto diverse novità a Roma ma soprattutto l’arrivo di Julia. Questo nuovo assistente virtuale basato sul modello GPT-4o, fornirà tantissime informazioni al momento a tutti gli utenti che le richiederanno. Le istituzioni hanno mostrato tanta soddisfazione per questa nuova introduzione, che rappresenterà motivo di equilibrio e soprattutto la possibilità di far conoscere ai fedeli tutti i luoghi simbolo ma anche tanti altri posti meravigliosi che in pochi conoscono.

Inoltre Julia potrà creare un’esperienza totalmente differente, personalizzata al massimo proprio per i visitatori. Le sue risposte saranno infatti molto specifiche e permetteranno a tutti di comprendere di cosa è fatto il patrimonio culturale della capitale. Ovviamente questa risorsa non riguarderà solo i turisti, come ha sottolineato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Come ha riferito, Julia è anche per i romani e potrà aiutare tutti a scoprire la loro città. Secondo Microsoft questo è uno dei progetti più avanzati e inoltre sarà disponibile in ben 62 lingue.