CoopVoce: ora la EXTRA 300 è gratis, ecco tutti i dettagli

Secondo quanto detto anche da più persone che hanno provato svariate esperienze, il colosso del momento non può che essere identificato in CoopVoce, il provider virtuale che negli ultimi anni è stato più decisivo e soprattutto incisivo tra il pubblico, portando delle offerte piene di contenuti e con prezzi che non variano mai nel tempo. Tutti questi sono veri e propri vantaggi, soprattutto stando a quanto riportato ultimamente.

I grandi gestori che offrono maggior qualità, infatti, tendono a rimodulare i loro prezzi ed è per questo motivo che le persone sono sempre alla ricerca di un nuovo modo per avere a disposizione minuti, messaggi e giga. La EXTRA 300 incarna proprio tutto questo, peraltro questa volta con un prezzo ancora più basso. L’obiettivo degli utenti deve essere, oltre a quello di sottoscriverla, di prendere al volo anche la promo che porta con sé.

CoopVoce supera tutti con la EXTRA 300: ecco cosa c’è al suo interno

Ormai hanno dato tutti un’occhiata al sito di CoopVoce, trovando nella nuova EXTRA 300 esattamente quello che desideravano. Effettivamente è difficile farsi passare sotto il naso un’offerta con 300 giga al suo interno, peraltro sempre allo stesso prezzo. Questo significa che un’offerta di questo tipo, che costa 9,90 € al mese, durerà per sempre senza mai cambiare. Ovviamente non possono mancare minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi in Italia e in Europa così come i 1000 messaggi a cui CoopVoce ha abituato i suoi utenti.

Gli utenti che decidono di approdare in CoopVoce con questa nuova offerta da 300 giga al mese, beneficeranno non solo dei contenuti e del prezzo molto basso, ma anche di un’ulteriore promozione. Come è scritto sul sito ufficiale infatti, chi la sottoscrive entro il 27 ottobre prossimo, può avere un mese totalmente gratuito, cominciando a pagare il prezzo sopra anticipato esattamente dal mese successivo.