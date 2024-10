WhatsApp: finalmente addio al numero di telefono, arriva il nome utente

WhatsApp si prepara a lanciare un importante aggiornamento per i suoi utenti. Questo nuovo update introdurrà i Nomi Utente o Username. La novità in questione, prevista per le prossime settimane, permetterà di aggiungere nuovi contatti in maniera molto più semplice: non servirà infatti condividere il numero di telefono. È in questo modo che WhatsApp migliora dunque in maniera esponenziale la privacy dei suoi utenti.

Al momento, per aggiungere qualcuno su WhatsApp è necessario infatti conoscere e condividere il proprio numero di telefono. Con l’introduzione dei Nomi Utente, sarà sufficiente fornire un nome anche di fantasia, senza indicare il proprio, esattamente come avviene già anche su altre piattaforme come Telegram o Instagram. In questo modo, gli utenti potranno mantenere il proprio numero di telefono riservato. Si ridurrà sensibilmente anche il rischio di ricevere spam, chiamate indesiderate o messaggi non richiesti.

WhatsApp: i nuovi Nomi Utente cambieranno tutto per il pubblico

Questo aggiornamento rappresenta un passo avanti significativo per la sicurezza su WhatsApp. Non dover condividere il numero di telefono significa proteggere meglio i propri dati personali. In più, con questa novità in arrivo, si riduce di molto ogni rischio sensibile anche per i propri dati.

Oltre agli Username, WhatsApp sta continuando a migliorare le sue funzionalità di sicurezza. Un altro punto su cui insiste è infatti la crittografia end-to-end: questa, con un altro aggiornamento, renderà la piattaforma ancora più sicura. Gli utenti potranno infatti aggiungere un nuovo contatto da ogni dispositivo connesso all’account principale, senza dover ricorrere per forza al dispositivo primario utilizzato di solito.

Questi aggiornamenti dimostrano l’impegno di WhatsApp nel garantire una maggiore protezione dei dati personali e nel migliorare l’esperienza complessiva per gli utenti. Si tratta in questo caso di un’aggiornamento in fase di distribuzione, per cui bisogna solo attendere che il tutto sia ufficiale, siccome non manca molto.