Se avete bisogno di sottoscrivere una nuova promozione sul vostro numero di telefono, un operatore che senza alcun dubbio merita la vostra attenzione è ho mobile, il provider in tinte di viola vanta infatti una popolarità decisamente elevata all’interno del panorama italiano conquistata negli anni grazie ai propri servizi sempre accattivanti e alle proprie promozioni caratterizzate da costi decisamente competitivi e caratteristiche adatte per un’ottima esperienza d’uso.

Come tutti gli operatori italiani, anche quest’ultimo ogni mese rinnova la propria proposta di offerte con nuove possibilità. Pensate per accontentare letteralmente chiunque, recentemente sono arrivate online nuove offerte di cui una in particolare risulta essere davvero conveniente dal momento che offre tutto il necessario ad un prezzo decisamente accessibile, anche il 5G è incluso, scopriamo insieme i dettagli.

Tutto incluso a meno di dieci euro

La promozione è messa a disposizione degli utenti offre a 9,99 € al mese ben 200 GB di traffico dati in connettività 5G abbinati a minuti ed SMS limitati verso tutti, dunque avrete a disposizione anche la collettività di ultima generazione Ad un prezzo sicuramente molto competitivo, potete scegliere se utilizzare una Sim standard o una eSIM nel caso il vostro smartphone supporti questo formato è il costo di attivazione equivale a 2,99 € ma solo se farete la portabilità da un operatore presente all’interno di una lista inserita sul sito ufficiale di ho mobile, ecco l’elenco completo: Iliad, Fastweb, Coop Voce, Daily, Poste Mobile, Kena, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, Withu, Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Élite Mobile, Italia Power, Conexo Technologies, 2appy Afinna One, Digi, Enegan, Feder.

Ciò che dovete fare dunque è semplicemente controllare la lista e nel caso procedere alla portabilità, se non fate parte della lista presente sopra il prezzo salirà a 29,90 euro, facendo di fatto cadere il fattore convenienza.