Xiaomi Redmi Watch 4 rappresenta una delle migliori soluzioni su cui gli utenti possono effettivamente fare affidamento, nel momento in cui sono interessati ad uno smartwatch dalle ottime prestazioni, ma che allo stesso tempo abbia un prezzo di vendita relativamente contenuto. Su Amazon in questi giorni è disponibile una promozione davvero da impazzire, con un risparmio del 23% sul valore consigliato.

Prima di parlare di prezzi, cerchiamo di comprendere le funzionalità e le performance garantite dallo stesso device, che dispone di un display AMOLED da 1,97 pollici di diagonale, completamente touchscreen ea colori, con dettagli e nitidezza di livello superiore. La sua autonomia rappresenta uno dei punti di forza, essendo capace, dati alla mano, di garantire anche 20 giorni di utilizzo continuativo, prima di essere costretti alla ricarica.

Tutti coloro che vogliono avere le offerte Amazon in esclusiva sul proprio smartphone, con codici sconto gratis e prodotti in regalo, devono iscriversi subito al canale Telegram ufficiale.

Xiaomi Redmi Watch 4: un’offerta da non perdere

Lo Xiaomi Redmi Watch 4 è tutt’altro che costoso, almeno se si dovesse fare un rapporto qualità/prezzo, infatti il suo listino di 99,99 euro viene scontato del 22% da parte di Amazon, fino ad arrivare ad una spesa finale da sostenere per il suo acquisto pari a soli 77,99 euro. Completate l’ordine collegandovi qui.

Tra le specifiche tecniche da notare possiamo trovare, oltre alle 150 modalità di allenamento disponibili, anche il chip GPS integrato, per registrare in autonomia il tracciato, senza doversi affidare direttamente allo smartphone collegato. Al suo interno possiamo trovare anche un microfono, per la gestione delle chiamate direttamente dal polso, oltre alle più classiche funzioni: monitoraggio del battito cardiaco, della percentuale di ossigeno nel sangue, passi, calorie bruciate, distanze percorse, ricezione delle notifiche con possibilità di rispondere e altro ancora. Tutto questo è raggiungibile sia con il collegamento diretto ad un sistema operativo Android che iOS, senza variazioni particolari.