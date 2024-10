Amazon apre le porte degli sconti a tutti gli utenti in Italia con il lancio di una promozione davvero molto speciale, che prevede comunque la possibilità di raggiungere l’acquisto di Apple iPad Pro da 11 pollici con processore Apple M4, ottenendo in cambio un risparmio da urlo, pari a più di 200 euro sul listino originario.

Il modello in questione presenta prima di tutto una caratteristica decisamente importante: la memoria interna è da 256GB. Dovete tenere assolutamente bene a mente tale specifica per il semplice fatto che non può in nessun modo essere incrementata con l’ausilio di una microSD, ma resterà fissa a tempo indeterminato per tutta la vita dello stesso prodotto. La colorazione in promozione è Argento, una delle più chiare ed eleganti tra quelle in circolazione.

Apple iPad Pro M4: che offerta con questo prezzo Amazon

Acquistare un Apple iPad Pro, soprattutto di ultima generazione, non è mai economico, tuttavia nessuno si sarebbe immaginato di poter approfittare di un risparmio di più di 200 euro a pochi mesi dal lancio effettivo. Il listino di 1219 euro viene infatti ridotto sino ad arrivare a 999 euro, con la spedizione a domicilio completamente gratuita, e la possibilità di fare affidamento sulla garanzia legale della durata di 2 anni (che copre tutti i difetti di fabbrica). Collegatevi qui per effettuare l’acquisto.

Nella parte posteriore è possibile trovare la giusta dotazione in termini di comparto fotografico, con un sensore principale da 12 megapixel, capace a tutti gli effetti di realizzare più che ottimi scatti fotografici, e di registrare video in 4K. Componente simile posto anche anteriormente, ottimo per riprese di assoluto livello, oltre allo scanner LiDAR che viene utilizzato per il FaceID, essendo scomparso il tasto home centrale, che invece aveva caratterizzato i modelli di una volta.