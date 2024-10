Come ben sapete, in quest’ultimo mese Google si sta particolarmente impegnando nell’aggiornare la propria suite di applicazioni, recentemente infatti vi abbiamo parlato ad esempio dei vari miglioramenti ricevuti da trova il mio dispositivo che godrà di un’interfaccia grafica rinnovata e anche del tanto atteso accesso biometrico, il lavoro di Google però non si ferma qui e adesso è arrivato il turno di Google foto, la nota applicazione di visualizzazione e condivisione delle immagini sta infatti per ricevere un re style grafico che introduce dei cambiamenti nell’utilizzo di una funzionalità, vediamo insieme di cosa si tratta.

Migliorare le foto prima di inviarle

In definitiva, il prossimo update introdurrà un cambiamento nell’interfaccia della condivisione delle fotografie, in particolare sarà possibile appena prima di inviarle modificarle e migliorarle tramite un pulsante dal testo “Migliora“, precedentemente non era presente questo pulsante ma erano presenti tre voci che recavano modifiche diverse alla fotografia, ora invece basterà cliccare su questo pulsante per vedere la fotografia migliorata in automatico e poi sarà possibile effettuare un tap sulla foto per poterla vedere al suo stato originale.

Oltre al pulsante migliora, saranno poi presenti delle funzioni basilari per la modifica dell’immagine come la possibilità di ritagliarla, ruotarla e effettuare altri cambiamenti visivi molto molto Basic, in modo da offrire la possibilità di effettuare piccole modifiche senza però sfociare in un editing profondo e articolato, in modo da poter mantenere inalterata la serie di attività legata alla condivisione, ovvero seleziono, apporto qualche modifica e invio.

Non rimane dunque che attendere che Google distribuisca globalmente questo cambiamento che sicuramente arriverà a scaglioni agli utenti di tutto il mondo i quali noteranno banalmente da un giorno all’altro che l’interfaccia grafica non è più quella di prima, ma appunto quella giornata da Google con le novità che vi abbiamo appena descritto e magari con qualcosa in più che arriveranno i prossimi giorni.