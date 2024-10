Tesla punta al futuro del ride-hailing autonomo

Tesla ha avviato un test di ride-hailing autonomo nella Bay Area, un progetto pilota disponibile, al momento, solo per i suoi dipendenti. Durante la presentazione della trimestrale, Elon Musk ha ribadito che il futuro di Tesla è nella guida autonoma, concetto già alla base dei veicoli come Cybercab e Robovan. Questo servizio interno consente ai dipendenti di richiedere un passaggio attraverso un’app, con la garanzia di poter viaggiare ovunque all’interno dell’area intorno a San Francisco.

Ma qual è la reale portata di questo test? Nonostante l’apparente autonomia, Tesla non ha ancora ottenuto dalla California il permesso di operare senza conducente a bordo, per cui una persona è presente al volante per intervenire in caso di necessità. Le auto utilizzate sono modelli Tesla attuali, non ancora il futuristico Cybercab. Tuttavia, l’azienda sembra voler raccogliere dati e ottimizzare funzionalità come la sincronizzazione dei profili e il ride progress.

L’esperienza Tesla personalizzata

Un aspetto interessante del servizio è la personalizzazione del profilo passeggero, una caratteristica che riflette la filosofia Tesla di un’esperienza integrata. Elon Musk ha confermato che il profilo della società di ciascun passeggero si sincronizzerà automaticamente con l’auto, rendendo disponibili le impostazioni personali, dai media alla navigazione e persino al climatizzatore, come se il cliente stesse entrando nella propria vettura. Ma sarà davvero questa la chiave per distinguere il servizio dalla concorrenza?

Il futuro sembra già scritto. Tesla prevede di estendere questo servizio di ride-hailing al pubblico entro il 2025, partendo dal Texas e, successivamente, dalla California. La scelta degli stati sarà strategica, con Musk che ha accennato anche a possibili espansioni in altri territori. L’entusiasmo di Tesla però, come ci ha insegnato il passato, non sempre si è tradotto in tempistiche realistiche. Gli analisti invitano a prendere queste promesse con cautela, ricordando i frequenti ritardi che hanno caratterizzato diversi progetti dell’azienda.

Con questo nuovo sistema di trasporto, Tesla si prepara a rivoluzionare il mondo dei servizi di mobilità. Se l’azienda riuscirà a superare le barriere normative e a dimostrare l’efficacia del suo software, potrebbe davvero segnare una svolta epocale. La grande domanda è se riuscirà a mantenere i tempi e a garantire la sicurezza necessaria per la guida autonoma.