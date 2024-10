La nota azienda Google sta continuando a portare avanti la propria politica di update della sua suite di applicazioni, questa volta è arrivato il turno di “Trova il mio dispositivo”, Quest’ultima sta infatti per ricevere due importanti novità, una da un punto di vista grafico e l’altro invece da un punto di vista delle funzionalità che tra l’altro risulta molto attesa da tutta la community, nel dettaglio stiamo parlando dell’arrivo dell’accesso biometrico all’applicazione senza aver bisogno di inserire la propria password.

Due cambiamenti

Per quanto riguarda il cambiamento inerente all’interfaccia grafica, quest’ultimo arriverà nella versione tablet dell’applicazione, in futuro infatti avremo a disposizione una barra laterale che conterrà tutte le funzioni e tutte le informazioni offrendo un maggiore spazio verticale alla mappa che dunque si svilupperà dall’alto verso il basso, precedentemente la barra funzioni era presente in basso e la mappa occupava tutto il resto dello spazio su schermo.

Per quanto riguarda invece l’accesso all’applicazione, in futuro non sarà più necessario inserire la propria password ma sarà possibile effettuare l’accesso rapidamente tramite identificazione biometrica e dunque utilizzando la propria impronta digitale, impostazione che sarà presente di default in base all’impostazioni del dispositivo, ciò ovviamente vi consentirà un più veloce accesso per poter intervenire tempestivamente in caso di perdita o furto del vostro dispositivo.

Si tratta di due piccole novità che però fanno la differenza dal momento che migliorano sensibilmente l’esperienza d’uso dell’applicazione e trattandosi di un’applicazione inerente la sicurezza e il recupero del vostro smartphone, ovviamente l’intuitività e la rapidità d’uso nonché la facilità nell’accedere alle funzioni sono di evitare importanza per un intervento tempestivo in caso ad esempio di furto per non perdere il proprio dispositivo in via permanente.

Non rimane dunque che attendere per l’arrivo dell’aggiornamento ufficiale che ovviamente verrà rilasciato gradualmente a livello globale per tutti gli utenti Android.