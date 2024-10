Nelle scorse ore, Astropad ha presentato Bookcase, una custodia innovativa progettata per iPhone e smartphone Android, capace di trasformarli in veri e propri e-reader. Pur mantenendo lo schermo e l’hardware dello smartphone, la custodia modifica le dimensioni e l’ergonomia del dispositivo, rendendolo simile a un e-reader come Kindle o Kobo. Il display rimane quello del cellulare, ma la custodia offre una presa più comoda e una sensazione più familiare per la lettura, favorendo un’esperienza di lettura prolungata.

La Bookcase per trasformare il tuo smartphone in un e-reader

La Bookcase utilizza la tecnologia MagSafe/Qi 2.0 per mantenere lo smartphone in posizione e integra un chip NFC, che attiva automaticamente l’app companion. L’app permette di configurare una serie di automazioni personalizzabili in base alle possibilità del dispositivo: può lanciare l’app di lettura preferita, impostare la modalità “Non disturbare” o attivare la “Modalità Lettura”, offrendo così un’esperienza ancora più focalizzata. Questa tecnologia di ricarica magnetica è stata sviluppata da Apple e successivamente standardizzata nel sistema Qi 2.0, tuttavia non è ancora molto diffusa su dispositivi Android. Gli iPhone, invece, sono già compatibili a partire dal modello 12.

Astropad ha pensato anche a coloro che possiedono un dispositivo senza MagSafe, proponendo un adattatore magnetico da applicare sul retro dello smartphone. Questo adesivo magnetico permette di utilizzare Bookcase senza compromettere la posizione della fotocamera, poiché il pad magnetico risulta in rilievo rispetto alla base della custodia. È una soluzione pratica per ampliare la compatibilità, anche se resta una scelta di nicchia, rivolta principalmente agli appassionati.

Bookcase è già disponibile per il preordine in Europa sul sito ufficiale di Astropad, con consegne previste entro sei settimane. Il prezzo promozionale di lancio è di 37,99 euro, con uno sconto del 20% rispetto al prezzo di listino di 46,99 euro, anche se l’IVA è esclusa dal totale. Nonostante il prezzo, giustificato dalle ottime rifiniture e dal design curato, si tratta di un prodotto pensato per un pubblico specifico che apprezza soluzioni originali e innovative. Astropad ha costruito la propria fama su prodotti dedicati al mondo Apple, trasformando dispositivi come gli iPad in tavolette grafiche per Mac, un’idea talmente apprezzata che Apple stessa ha integrato funzionalità simili direttamente in macOS e iPadOS.