Google Drive si conferma tra le migliori applicazioni Material You. Ciò grazie a un restyling che migliora l’esperienza utente. Si tratta del suo lettore video che si rinnova ciao con un aspetto più moderno. In passato, la piattaforma si avvaleva di un’interfaccia simile a quella di YouTube. Ma con l’inizio del 2024 è stato introdotto un nuovo layout. La nuova veste offre uno stile pulito e ottimizzato per una fruizione più agevole dei contenuti. In più si integra armoniosamente con gli altri elementi dell’interfaccia Google.

Google Drive: nuovi strumenti per una visione personalizzata

Il lettore ora presenta uno sfondo bianco trasparente, sul quale risaltano i comandi. Tutti disposti con una logica che rende più facile la navigazione. Un marcatore verticale indica l’avanzamento del video. Mentre, nella parte inferiore sinistra, si trova un pulsante play/pausa più grande, accompagnato dai controlli per saltare avanti o indietro di dieci secondi e dall’indicatore della durata del video. La nuova posizione dei comandi rende l’interfaccia più intuitiva e meno ingombrante. In quanto punta su un’esperienza di utilizzo migliorata e più fluida.

Nell’angolo inferiore destro del lettore, sono stati riorganizzati i controlli aggiuntivi. Tra cui quelli per regolare il volume, attivare o disattivare i sottotitoli. Ma anche modificare la velocità di riproduzione e accedere alle impostazioni avanzate. Presente poi il pulsante per la modalità a schermo intero. Grazie all’effetto trasparenza, questi comandi risultano meno invasivi. In modo da consentire agli utenti di concentrarsi maggiormente sul contenuto video.

Il lancio del lettore aggiornato è previsto nelle prossime settimane e coinvolgerà sia gli utilizzatori di Google Workspace sia quelli con un account personale. In poche parole, questo cambiamento è pensato per garantire una fruizione dei contenuti più versatile e su misura per le esigenze di ognuno. Con questo restyling, Google Drive continua a porsi come un servizio di riferimento per l’archiviazione e la gestione dei contenuti. Riuscendo sempre a mantenersi al passo con le tendenze del momento e potenziando l’esperienza multimediale.