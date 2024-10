Amazon ha introdotto all’improvviso quattro nuovi dispositivi Kindle, cosa mai successa prima d’ora. Tra i quattro modelli ci sono tre versioni nuove dei modelli più venduti e uno è completamente nuovo.

Il vice presidente dell’azienda ha svelato la nuova gamma di dispositivi durante un evento che ha avuto luogo di recente a New York. Primo tra tutti il Kindle classico, ora disponibile in una nuova colorazione: un verde pallido che prende il nome di Matcha. Ha una risoluzione di 300 pixel per pollice, il risultato è un aspetto nel complesso nitido e che facilita la lettura. È anche più luminoso, vanta un processore più veloce e dei cambi di pagina più rapidi e fluidi.

Introdotta anche una nuova versione del Kindle Paperwhite, il prodotto premium per eccellenza ma con un prezzo di fascia media. È stato leggermente riprogettato per introdurre uno schermo più grande di 7 pollici, contro i 6,8 pollici della versione precedente. Resta comunque comodo da tenere in mano e in futuro potrebbe diventare anche più sottile. Dispone dei cambi di pagina più rapidi di tutti gli ebook Amazon.

Kindle Colorsoft e altri tre modelli rivisitati fanno il loro debutto durante un evento Amazon

Il Kindle con il display più grande, lo Scribe, con il suo schermo da 10,2 pollici, è stato aggiornato con un nuovo design e alcune funzionalità extra. Il modello Scribe è pensato tanto per scrivere quanto per leggere. La nuova penna Premium ha una punta in feltro duro che fa rumore come una matita che scarabocchia sulla carta. Panay afferma che la gomma all’altra estremità della penna è così realistica che i tester si sono ritrovati a spazzolare distrattamente lo schermo come per pulirlo dalle briciole di gomma. Tra le nuove funzionalità spicca soprattutto Active Canvas, per scarabocchiare sulla pagina come se stessi scrivendo su carta: il testo scorrerà automaticamente intorno agli appunti.

Infine c’è il nuovo Kindle Colorsoft, il primo con schermo a colori. Non è il primo lettore di ebook a colori, ma qui i colori sono più intensi e vividi. È perfetto per graphic novel, libri di ricette e guide turistiche. Mentre la risoluzione delle immagini a colori scende a 150 ppi, il testo rimane a 300 ppi; anche quando immagine e testo sono entrambi sulla stessa pagina. Quindi, potremmo avere una fantastica esperienza a colori e una fantastica esperienza in bianco e nero. Mentre questi quattro modelli si fanno strada sul mercato, il Kindle Oasis, invece, è pronto al suo ritiro ufficiale. La maggior parte delle novità che caratterizzano l’Oasis saranno trasferite sul Kindle Paperwhite.